Накопительная пенсия — Гетманцев рассказал, гарантируют ли украинцам возврат денег

Пенсионеры на улице. Фото: УНИАН

В Украине хотят ввести механизм накопительной пенсионной системы, чтобы обеспечить гражданам долгосрочную финансовую стабильность. Плюс такой шаг поможет упростить оформление пенсий и уменьшить нагрузку на солидарный уровень, который реализуется по состоянию на 2026 год.

Об этом рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Новини.LIVE.

Стопроцентный возврат пенсий

Накопительная система, в отличие от солидарной, предусматривает самостоятельное отчисление средств украинцами на свою будущую пенсию. То есть они должны делать взносы, которые будут храниться в специальном фонде до выхода человека на пенсию.

Однако важная преграда введения такой системы — недоверие граждан к тому, что в будущем (лет через 10-20) эти деньги сохранятся, будут защищены и действительно выплачены получателям. Даниил Гетманцев заверил, что уже существует амбициозный проект по развитию негосударственного пенсионного обеспечения.

"Мы предусмотрим аналогичный механизм, который действует сегодня по депозитам. Ведь у людей не возникает вопросов относительно возврата депозитов в банках, которые обанкротились. Государство на 100% гарантирует возврат этих денег, чем занимается Фонд гарантирования вкладов", — рассказал спикер.

Такой же механизм планируют разработать для пенсионных фондов, чтобы обезопасить людей от исчезновения в будущем их средств. Важной перспективой является не только сохранение суммы, то есть номинала, но и покупательной способности, которую способна "съесть" инфляция.

"Пенсионный фонд обеспечил бы прибыль на этот капитал в большем размере, чтобы человек смог распоряжаться деньгами и даже оставить в наследство", — констатировал Гетманцев.

Пенсию могут повысить в два раза

Ранее мы рассказывали, что минимальное пенсионное обеспечение в Украине находится на очень низком уровне. Из-за неправильного подхода к расчетам люди со стажем 35 лет получают около 3 100 грн, что является несправедливым.

Даниил Гетманцев в эфире Новини.LIVE заверил, что готовится реформа пенсионной системы. И первым шагом будет повышение минимальной выплаты вдвое — до 6 000 грн. Не исключено, что это произойдет уже в марте 2026 года, во время плановой индексации.

Решение коснется исключительно всех украинцев, которым начисляют мизерные суммы. Конечно, на 6 000 грн/мес. так же невозможно прожить, как и на 3 000 грн, однако подобное увеличение хотя бы немного улучшит финансовое состояние пенсионеров, которые страдают из-за несправедливых расчетов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2026 году средняя пенсия в Украине выросла до 6 545 грн, но из-за подорожания товаров ее покупательная способность снизилась. Более 60% пенсионеров получают выплаты ниже средних.

Также мы писали, что с 1 января 2026 года право на пенсию по возрасту зависит от стажа: 33 года — в 60 лет, 23 — в 63, 15 — в 65. Требования определяются на момент достижения возраста, а не подачи заявления.