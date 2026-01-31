Накопичувальна пенсія — Гетманцев розповів, чи гарантують українцям повернення коштів

Пенсіонери на вулиці. Фото: УНІАН

В Україні хочуть запровадити механізм накопичувальної пенсійної системи, аби забезпечити громадянам довгострокову фінансову стабільність. Водночас такий крок допоможе спростити оформлення пенсій і зменшити навантаження на солідарний рівень, який реалізується станом на 2026 рік.

Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Новини.LIVE.

Стовідсоткове повернення пенсій

Накопичувальна система, на відміну від солідарної, передбачає самостійне відрахування коштів українцями на свою майбутню пенсію. Тобто вони повинні робити внески, які зберігатимуться у спеціальному фонді до виходу людини на пенсію.

Однак важлива перепона запровадження такої системи — недовіра громадян до того, що в майбутньому (років через 10-20) ці кошти збережуться, будуть захищені та дійсно виплачені отримувачам. Данило Гетманцев запевнив, що вже існує амбіційний проєкт щодо розвитку недержавного пенсійного забезпечення.

"Ми передбачимо аналогічний механізм, який діє сьогодні щодо депозитів. Адже у людей не виникає питань стосовно повернення депозитів у банках, які збанкрутували. Держава на 100% гарантує повернення цих грошей, чим займається Фонд гарантування вкладів", — розповів спікер.

Такий самий механізм планують розробити для пенсійних фондів, щоб убезпечити людей від зникнення у майбутньому їх коштів. Важливою перспективою є не тільки збереження суми, тобто номіналу, але й купівельної спроможності, яку здатна "з’їсти" інфляція.

"Пенсійний фонд забезпечив би прибуток на цей капітал у більшому розмірі, щоб людина змогла розпоряджатися грошима і навіть залишити у спадок", — констатував Гетманцев.

Пенсію можуть підвищити вдвічі

Раніше ми розповідали, що мінімальне пенсійне забезпечення в Україні перебуває на дуже низькому рівні. Через неправильний підхід до розрахунків люди зі стажем 35 років отримують близько 3 100 грн, що є несправедливим.

Данило Гетманцев в ефірі Новини.LIVE запевнив, що готується реформа пенсійної системи. І першим кроком буде підвищення мінімальної виплати вдвічі — до 6 000 грн. Не виключено, що це відбудеться вже у березні 2026 року, під час планової індексації.

Рішення торкнеться виключно всіх українців, яким нараховують мізерні суми. Звісно, на 6 000 грн/міс. так само неможливо прожити, як і на 3 000 грн, однак подібне збільшення хоча б трішки покращить фінансовий стан пенсіонерів, які потерпають через несправедливі розрахунки.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2026 році середня пенсія в Україні зросла до 6 545 грн, але через подорожчання товарів її купівельна спроможність знизилась. Понад 60% пенсіонерів отримують виплати, нижчі за середні.

Також ми писали, що з 1 січня 2026 року право на пенсію за віком залежить від стажу: 33 роки — у 60 років, 23 — у 63, 15 — у 65. Вимоги визначаються на момент досягнення віку, а не подання заяви.