Купюры польской валюты. Фото: Pexels

Немало украинцев проживают и работают в Польше, поэтому интересуются изменениями в местных социальных стандартах. Минимальную зарплату планируют повысить уже с 1 января 2027 года, однако новая сумма будет отличаться от прежней всего на 3%. Люди смогут получить за полный рабочий месяц на 100 злотых больше после уплаты обязательных налогов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на правительственный портал Республики Польша.

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Минимальная зарплата в Польше с 2027 года

Еще летом Совет министров Польши одобрил предложение о повышении минимальной зарплаты и почасовой ставки с 1 января. Сотрудникам гарантируют месячную выплату в размере 4 950 злотых брутто, что эквивалентно почти 55 000 грн. Почасовая ставка будет составлять 32,30 злотых брутто.

После удержания обязательных налогов "на руки" останется 3 703,93 злотых (41 000 грн) — сумма увеличится всего на 98,07 злотых. Общее повышение составит 3%, ведь минимальная зарплата до конца текущего года составит 4 806 злотых брутто (53 200 грн).

Также польское правительство приняло решение зафиксировать почасовую ставку для сотрудников по гражданско-правовым договорам с 1 января 2027 года на уровне 32,30 злотых брутто вместо 31,40 злотых в 2026 году.

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Стоит отметить, что некоторые составляющие финансового обеспечения не включаются в размер МЗП. Речь идет о надбавке за ночную работу, стаж, особые условия труда и сверхурочное выполнение должностных обязанностей.

Гражданство Польши по натурализации

Ранее мы рассказывали, что в Польше можно относительно быстро получить местный паспорт по процедуре натурализации. Закон требует от иностранцев соблюдения минимального срока проживания в стране три года на основании таких документов:

сталого побыту;

разрешения на проживание долгосрочного резидента ЕС;

права на постоянное проживание.

Кроме того, необходимо подтвердить знание языка на уровне не ниже В1, наличие стабильного дохода и юридического права на жилье. Однако ситуация может измениться, поскольку Министерство внутренних дел и администрации (MSWiA) представило на рассмотрение законопроект об ужесточении требований к получению гражданства Польши.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новости.LIVE сообщали, что в Польше повысят местные налоги и курортные сборы в 2027 году. Дополнительные деньги будут вносить туристы, останавливающиеся на ночлег в отелях, пансионатах и спа-центрах. Диапазон максимальных сумм с 1 января составит от 5 до 6,86 злотых с одного человека.

Также мы писали, как изменятся налоговые ставки в Украине после повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Расходы ФЛП зависят от социальных стандартов, поэтому их повышение повлечет новые суммы военного сбора, единого социального взноса и единого налога.