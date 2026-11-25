Украинцы на улице города. Фото: УНИАН

Украинцы, давно проживающие за рубежом, могут претендовать на получение гражданства. Однако наиболее распространенная процедура — натурализация — предполагает выполнение множества условий и соблюдение минимального срока проживания (до 10 лет в зависимости от страны). Мы разобрались, где в ЕС нужно ждать меньше всего времени, чтобы получить право на оформление местного паспорта.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие страны ЕС предоставляют гражданство по натурализации быстрее всего в 2026 году.

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Требования для гражданства Польши

Согласно информации на специализированном сайте UW Bydgoszcz, иностранцы должны легально проживать на территории страны в течение трех лет для получения права на паспорт. Но время пребывания под временной защитой (касается беженцев) не включается в общий период, поскольку необходимо выполнить минимальный срок оседлости на основании таких документов:

сталого побыту;

разрешения на проживание долгосрочного резидента ЕС;

права постоянного проживания.

Три года сокращаются до одного при наличии польских корней (можно инициировать процедуру репатриации) или Карты поляка. Дополнительно требуется знание языка на уровне не ниже В1, стабильный источник дохода и пр.

Но вскоре ситуация может измениться. Министерство внутренних дел и администрации (MSWiA) представило на рассмотрение законопроект об ужесточении требований к иностранцам в вопросе получения гражданства. В Польше хотят ввести обязательные экзамены, продлить срок легального проживания и повысить уровень владения языком до В2. Голосование запланировано на четвертый квартал 2026 года.

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Сколько лет нужно прожить в Германии

Еще одна европейская страна, где относительно недолго нужно прожить для получения местного паспорта, — это Германия. Минимальный срок оседлости составляет пять лет без возможности сокращения для иностранцев, достигших значительных академических или профессиональных высот.

Но пять лет сокращаются до трех в случае вступления в брак с гражданином Германии. При этом необходимо подтвердить, что женитьба не является фиктивной, а ее продолжительность должна составлять не менее двух лет на момент подачи заявления.

Правда, демократы начали обсуждать возможность ужесточения требований, по примеру Польши. Они предложили увеличить срок легального пребывания до восьми лет, ввести новый минимальный уровень владения языком, ограничить право на владение двумя паспортами и отменить социальные выплаты на время процедуры натурализации.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что во Франции отменили правило, ограничивающее право иностранных пенсионеров на получение гражданства. Речь идет о случаях получения пенсионных выплат из-за рубежа. Теперь эти финансы не препятствуют оформлению французского паспорта.

Также мы рассказывали, кто может претендовать на гражданство Чехии и какие требования предъявляют иностранцам в 2026 году. Они должны прожить 10 лет на территории страны, сдать тест на знание языка, культуры и истории, доказать наличие стабильного источника дохода и отсутствие судимости.