Люди отдыхают у фонтана. Фото: Pexels

В одной из стран Европы пересмотрели требования к предоставлению гражданства по процедуре натурализации. Теперь наличие зарубежной пенсии не станет препятствием для принятия положительного решения. Пожилые люди, которые давно проживают во Франции и хотят оформить местный паспорт, но ежемесячно получают пенсионные выплаты из страны происхождения, больше не будут оставаться "за бортом".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированное издание The Connexion.

Реклама

Изменения в процедуре натурализации во Франции

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес в письме сенатору от департамента Шаранта Николь Бонфуа подтвердил, что подход к рассмотрению заявлений на гражданство от иностранных пенсионеров изменили. Теперь факт получения выплат из-за рубежа не является препятствием для начала процедуры натурализации.

Решающим фактором в вопросе гражданства будет уровень интеграции человека в местное общество, прочные связи со страной, общественная деятельность, длительное проживание в собственном объекте недвижимости и т. д. В целом иностранцам необходимо доказать, что они связывают свое будущее именно с Францией.

"Натурализация должна учитывать привязанность к нашей стране, интеграцию и жизненный путь человека, а не только происхождение его пенсии", — подчеркнула сенатор.

Читайте также:

Также важным условием получения права на гражданство является декларирование доходов, в том числе пенсионного обеспечения. Однако речь не обязательно идет об уплате налогов, поскольку этот вопрос регулируется международными соглашениями об избежании двойного налогообложения. Между Украиной и Францией действует такая Конвенция.

Что нужно для получения французского гражданства

Отмена одного ограничения не означает, что другие требования к претендентам на французский паспорт смягчились. По состоянию на ноябрь 2026 года иностранцы должны выполнить такие обязательные условия натурализации:

прожить в стране не менее 5 лет;

сдать тест на владение французским языком;

сдать гражданский экзамен;

подтвердить наличие стабильных доходов и собственного жилья;

уплачивать налоги и декларировать доходы;

доказать значительный уровень интеграции во французское общество.

Как видно, речь идет лишь об изменении административного подхода к рассмотрению заявлений на получение гражданства, а не об отмене или ослаблении законодательных требований. Украинцы во Франции смогут оформить местный паспорт, получая пенсионные выплаты от ПФУ.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кто может получить паспорт Чехии и какой минимальный срок пребывания для иностранцев. Необходимо 10 лет легально проживать на территории страны, владеть языком на уровне B1 и выше, сдать специальный экзамен. Но некоторые категории соискателей могут рассчитывать на упрощенную процедуру.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому быстро выдают паспорт Польши в 2026 году. Достаточно всего одного года легального пребывания для получения гражданства при наличии вида на постоянное проживание, выданного в связи с польским происхождением или Картой поляка.