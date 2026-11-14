Для части украинцев упростили получение гражданства Франции: кто в списке
В одной из стран Европы пересмотрели требования к предоставлению гражданства по процедуре натурализации. Теперь наличие зарубежной пенсии не станет препятствием для принятия положительного решения. Пожилые люди, которые давно проживают во Франции и хотят оформить местный паспорт, но ежемесячно получают пенсионные выплаты из страны происхождения, больше не будут оставаться "за бортом".
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированное издание The Connexion.
Изменения в процедуре натурализации во Франции
Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес в письме сенатору от департамента Шаранта Николь Бонфуа подтвердил, что подход к рассмотрению заявлений на гражданство от иностранных пенсионеров изменили. Теперь факт получения выплат из-за рубежа не является препятствием для начала процедуры натурализации.
Решающим фактором в вопросе гражданства будет уровень интеграции человека в местное общество, прочные связи со страной, общественная деятельность, длительное проживание в собственном объекте недвижимости и т. д. В целом иностранцам необходимо доказать, что они связывают свое будущее именно с Францией.
"Натурализация должна учитывать привязанность к нашей стране, интеграцию и жизненный путь человека, а не только происхождение его пенсии", — подчеркнула сенатор.
Также важным условием получения права на гражданство является декларирование доходов, в том числе пенсионного обеспечения. Однако речь не обязательно идет об уплате налогов, поскольку этот вопрос регулируется международными соглашениями об избежании двойного налогообложения. Между Украиной и Францией действует такая Конвенция.
Что нужно для получения французского гражданства
Отмена одного ограничения не означает, что другие требования к претендентам на французский паспорт смягчились. По состоянию на ноябрь 2026 года иностранцы должны выполнить такие обязательные условия натурализации:
- прожить в стране не менее 5 лет;
- сдать тест на владение французским языком;
- сдать гражданский экзамен;
- подтвердить наличие стабильных доходов и собственного жилья;
- уплачивать налоги и декларировать доходы;
- доказать значительный уровень интеграции во французское общество.
Как видно, речь идет лишь об изменении административного подхода к рассмотрению заявлений на получение гражданства, а не об отмене или ослаблении законодательных требований. Украинцы во Франции смогут оформить местный паспорт, получая пенсионные выплаты от ПФУ.
Что еще нужно знать украинцам
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