Люди відпочивають біля фонтану. Фото: Pexels

В одній з країн Європи переглянули вимоги до надання громадянства за процедурою натуралізації. Тепер наявність закордонної пенсії не буде перешкодою для ухвалення позитивного рішення. Люди похилого віку, які давно проживають у Франції і хочуть оформити місцевий паспорт, але щомісяця отримують пенсійні виплати з країни походження, більше не залишатимуться "за бортом".

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізоване видання The Connexion.

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Зміни до процедури натуралізації у Франції

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс у листі сенаторці від департаменту Шаранта Ніколь Бонфуа підтвердив, що підхід до розгляду заяв на громадянство від іноземних пенсіонерів змінили. Тепер факт отримання виплат з-за кордону не є перешкодою для запуску процедури натуралізації.

Визначальним у питанні громадянства буде рівень інтеграції людини в місцеве суспільство, міцні зв’язки з країною, громадська діяльність, тривале проживання у власному об’єкті нерухомості тощо. Загалом іноземцям потрібно довести, що вони пов’язують своє майбутнє саме з Францією.

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"Натуралізація має враховувати прихильність до нашої країни, інтеграцію та життєвий шлях людини, а не лише походження її пенсії", — наголосила сенаторка.

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Також важливою умовою набуття права на громадянство є декларування доходів, у тому числі пенсійного забезпечення. Проте не обов’язково йдеться про сплату податків, оскільки питання регулюється міжнародними угодами про уникнення подвійного оподаткування. Між Україною та Францією діє така Конвенція.

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Що потрібно для французького громадянства

Скасування одного обмеження не означає, що інші вимоги до претендентів на французький паспорт послабилися. Станом на листопад 2026 року іноземці повинні виконати такі обов'язкові умови натуралізації:

дотриматися мінімального терміну осілості 5 років;

здати тест на володіння французькою мовою;

скласти громадянський іспит;

підтвердити наявність стабільних доходів і власного житла;

сплачувати податки і декларувати доходи;

довести значний рівень інтеграції у французьке суспільство.

Як видно, йдеться лише про зміну адміністративного підходу до розгляду заяв на набуття громадянства, а не про скасування чи послаблення законодавчих вимог. Українці у Франції зможуть оформити місцевий паспорт, отримуючи пенсійні виплати від ПФУ.

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Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, хто може отримати паспорт Чехії і який мінімальний термін проживання для іноземців. Потрібно 10 років легально перебувати на території країни, знати мову на рівні B1 і вище, скласти спеціальний іспит тощо. Однак деякі категорії претендентів можуть розраховувати на скорочену процедуру.

Також Новини.LIVE розповідали, кому швидко видають паспорт Польщі у 2026 році. Достатньо лише одного року легального перебування для набуття громадянства за наявності дозволу на постійне проживання, виданого у зв'язку з польським походженням або Картою Поляка.