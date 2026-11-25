Українці на вулиці міста. Фото: УНІАН

Українці, які давно проживають за кордоном, можуть претендувати на набуття громадянства. Однак найпоширеніша процедура — натуралізація — передбачає виконання багатьох умов і дотримання мінімального терміну осілості (до 10 років залежно від країни). Ми розібралися, де в ЄС потрібно чекати найменше часу, аби отримати право на оформлення місцевого паспорта.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які держави ЄС дають громадянство за натуралізацією найшвидше у 2026 році.

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Вимоги для громадянства Польщі

Згідно з інформацією на спеціалізованому сайті UW Bydgoszcz, іноземці повинні легально проживати на території країни протягом трьох років для набуття права на паспорт. Але час перебування за тимчасовим захистом (стосується біженців) не включають до загального строку, бо потрібно виконати мінімальний термін осілості на підставі таких документів:

сталого побиту;

дозволу на проживання довготермінового резидента ЄС;

права постійного проживання.

При цьому три роки скорочують до одного в разі наявності польського коріння (можна ініціювати процедуру репатріації) або Карти Поляка. Додатково вимагається знання мови на рівні щонайменше В1, стабільне джерело доходу тощо.

Але скоро ситуація може змінитися. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації (MSWiA) подало на розгляд законопроєкт про посилення вимог до іноземців у питанні набуття громадянства. В Польщі хочуть ввести обов’язкові іспити, продовжити термін легального проживання і підняти рівень володіння мовою до В2. Голосування заплановане на четвертий квартал 2026 року.

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Скільки років треба жити в Німеччині

Ще одна європейська країна, де відносно недовго треба жити для отримання місцевого паспорта — це Німеччина. Мінімальний термін осілості становить п'ять років без можливості скорочення для іноземців, які досягли значних академічних/професійних висот.

Але п'ять років перетворяться на три у випадку одруження з громадянином Німеччини. Лише доведеться підтвердити, що шлюб не є фіктивним, а його тривалість має становити від двох років на момент подання заяви.

Щоправда, демократи почали обговорювати можливість посилення вимог, за прикладом Польщі. Вони запропонували підвищити термін легального перебування до восьми років, ввести новий мінімальний рівень знання мови, обмежити право на володіння двома паспортами і скасувати соціальні виплати на час процедури натуралізації.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що у Франції скасували правило, яке обмежувало іноземних пенсіонерів у праві на громадянство. Йдеться про випадки отримання пенсійних виплат з-за кордону. Тепер ці фінансові нарахування не стоять на заваді оформленню французького паспорта.

Також ми розповідали, хто може претендувати на громадянство Чехії та які вимоги до іноземців у 2026 році. Вони повинні 10 років проживати на території країни, здати тест на знання мови, культури та історії, довести наявність стабільного джерела доходу і відсутність судимості.