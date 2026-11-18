Ринкова площа в Рінтельні, Німеччина. Фото: УНІАН

У Німеччині обговорюють посилення правил набуття громадянства. Мінімальний строк проживання для отримання паспорта можуть зробити більшим за 5 років, а подвійне громадянство — дозволити лише у виняткових випадках. Також пропонують підвищити вимоги до знання німецької мови та обмежити доступ до соціальної допомоги для претендентів на громадянство.

Про це повідомляє німецьке видання BILD, передають Новини.LIVE.

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На громадянство доведеться чекати вісім років

Німецькі демократи, до яких входять блок ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), обговорюють зміни щодо міграційної політики. Пропонують замість нинішніх п'яти років проживання, іноземцям доведеться легально прожити в країні щонайменше вісім років, перш ніж подавати заяву на громадянство.

Також хочуть обмежити можливість зберігати попереднє громадянство після отримання німецького паспорта. Подвійне громадянство, за їхньою пропозицією, має залишитися лише для окремих виняткових випадків. При цьому політики обіцяють, що нові обмеження не повинні стосуватися людей, які вже мають два паспорти.

Вимоги до знання мови можуть підвищити до B2

Ще одна пропозиція стосується мови. Зараз для отримання громадянство за загальним правилом потрібно підтвердити знання німецької на рівні B1. Представники ХДС/ХСС хочуть підвищити цей поріг до B2.

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Крім того, вони пропонують не дозволяти претендентам на громадянство отримувати соціальну допомогу протягом усього періоду очікування на натуралізацію.

Кому можуть спростити отримання посвідки на проживання

Водночас у переговорах є і позитивна частина міграційної реформи. Представники ХДС/ХСС готові розглянути пропозицію соціал-демократів щодо розширення можливостей отримання права на проживання для іноземців, які працюють у Німеччині або здобувають професійну освіту.

Чи діють нові правила вже зараз

Перелічені зміни поки є пропозиціями, які обговорюють політики. Вони не означають, що Німеччина вже змінила правила натуралізації.

Наразі загальний строк легального проживання для отримання громадянства становить п'ять років, необхідний рівень знання мови — B1, а множинне громадянство дозволене. Щоб змінити ці умови, уряду потрібно узгодити пропозиції та пройти законодавчу процедуру.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як отримати громадянство Чехії. Мінімальний термін проживання на території країни ЄС має становити щонайменше 10 років. Але для окремої категорії іноземців передбачається спрощення умов.

Також Новини.LIVE повідомляли, за яких умов можна отримати паспорт Аргентини в максимально стислі терміни. Для цього іноземцям варто просто заплатити. Проте сума отримання громадянства обійдеться в сотні тисяч доларів США.