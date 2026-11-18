Рыночная площадь в Ринтельне, Германия. Фото: УНИАН

В Германии обсуждают ужесточение правил получения гражданства. Минимальный срок проживания для получения паспорта могут увеличить до более чем 5 лет, а двойное гражданство — разрешить только в исключительных случаях. Также предлагается повысить требования к знанию немецкого языка и ограничить доступ к социальной помощи для претендентов на гражданство.

Об этом сообщает немецкое издание BILD, передают Новини.LIVE.

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На гражданство придётся ждать восемь лет

Немецкие демократы, в число которых входят блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), обсуждают изменения в миграционной политике. Предлагается, чтобы вместо нынешних пяти лет проживания иностранцам пришлось легально прожить в стране не менее восьми лет, прежде чем подавать заявление на гражданство.

Также они хотят ограничить возможность сохранения прежнего гражданства после получения немецкого паспорта. Двойное гражданство, по их предложению, должно остаться только для отдельных исключительных случаев. При этом политики обещают, что новые ограничения не должны касаться людей, которые уже имеют два паспорта.

Требования к знанию языка могут повысить до уровня B2

Еще одно предложение касается языка. Сейчас для получения гражданства, как правило, необходимо подтвердить знание немецкого языка на уровне B1. Представители ХДС/ХСС хотят повысить этот порог до B2.

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Кроме того, они предлагают не разрешать соискателям гражданства получать социальную помощь в течение всего периода ожидания натурализации.

Кому могут упростить получение вида на жительство

В то же время в переговорах есть и позитивная сторона миграционной реформы. Представители ХДС/ХСС готовы рассмотреть предложение социал-демократов о расширении возможностей получения права на проживание для иностранцев, которые работают в Германии или получают профессиональное образование.

Действуют ли новые правила уже сейчас

Перечисленные изменения пока являются предложениями, которые обсуждают политики. Они не означают, что Германия уже изменила правила натурализации.

В настоящее время общий срок легального проживания для получения гражданства составляет пять лет, необходимый уровень владения языком — B1, а многогражданство разрешено. Чтобы изменить эти условия, правительству необходимо согласовать предложения и пройти законодательную процедуру.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как получить гражданство Чехии. Минимальный срок проживания на территории страны ЕС должен составлять не менее 10 лет. Но для отдельной категории иностранцев предусмотрено упрощение условий.

Также Новини.LIVE сообщали, при каких условиях можно получить паспорт Аргентины в максимально сжатые сроки. Для этого иностранцам достаточно просто заплатить. Однако получение гражданства обойдется в сотни тысяч долларов США.