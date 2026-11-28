Купюри польської валюти. Фото: Pexels

Чимало українців проживають і працюють у Польщі, тому цікавляться змінами у місцевих соціальних стандартах. Мінімальну зарплату планують підвищити вже з 1 січня 2027 року, проте нова сума відрізнятиметься від попередньої лише на 3%. Люди зможуть отримати за повний робочий місяць на 100 злотих більше після сплати обов'язкових податків.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на урядовий портал Республіки Польща.

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Мінімальна зарплата у Польщі з 2027 року

Ще влітку Рада міністрів Польщі ухвалила пропозицію стосовно підвищення мінімальної зарплати і погодинної ставки з 1 січня. Працівникам гарантують місячну виплату 4 950 злотих брутто, що еквівалентно майже 55 000 грн. Погодинна ставка перебуватиме на рівні 32,30 злотих брутто.

Після стягнення обов'язкових податків "на руки" залишиться 3 703,93 злотих (41 000 грн) — ця сума більша всього на 98,07 злотих. Загальне підвищення складе 3%, адже мінімальна зарплата до кінця поточного року становитиме 4 806 злотих брутто (53 200 грн).

Також польський уряд ухвалив рішення зафіксувати погодинну ставку для працівників за цивільно-правовими договорами з 1 січня 2027 року на рівні 32,30 злотих брутто замість 31,40 злотих у 2026 році.

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Громадянство Польщі за натуралізацією

Раніше ми розповідали, що в Польщі можна відносно швидко отримати місцевий паспорт за процедурою натуралізації. Закон вимагає від іноземців дотриматися мінімального терміну осілості три роки на підставі таких документів:

сталого побиту;

дозволу на проживання довготермінового резидента ЄС;

права постійного проживання.

Додатково знадобиться підтвердити знання мови на рівні щонайменше В1, наявність сталого доходу та юридичного права на житло. Однак ситуація може змінитися, оскільки Міністерство внутрішніх справ та адміністрації (MSWiA) подало на розгляд законопроєкт щодо посилення вимог для набуття громадянства Польщі.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Польщі підвищать місцеві податки та курортні збори у 2027 році. Додаткові кошти сплачують туристи, які залишаються ночувати у готелях, пансіонатах і спа-центрах. Діапазон максимальних сум з 1 січня становитиме від 5 до 6,86 злотих з однієї людини.

Також ми писали, як зміняться податкові ставки в Україні після зростання мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Витрати ФОП залежать від соціальних стандартів, тому їх підвищення потягне нові суми військового збору, єдиного соціального внеску та єдиного податку.