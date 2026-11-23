Дівчина з документами. Фото: Pexels

Фізичні особи-підприємці повинні регулярно і без затримок виконувати всі фінансові зобов'язання, щоб уникати штрафів. Розміри податків для ФОП залежать від соціальних стандартів, зокрема мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Оскільки з 1 січня 2027 року ці показники хочуть підвищити, то зміняться й суми до сплати за звітний період.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з єдиним податком для ФОП 1-3 груп у 2027 році.

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Ставки єдиного податку у 2026 році

Єдиний податок вважається основним для підприємців на спрощеній системі. Його сплачують авансом до 20 числа поточного місяця, а кошти спрямовуються до місцевих бюджетів. Актуальні ставки для ФОП 1 та 2 групи в листопаді 2026 року перебувають на такому рівні:

1 група — 332,80 грн/міс. (10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

2 група — 1 729,40 грн/міс. (20% мінімальної зарплати).

Згідно зі статтею 122 Податкового кодексу України, прострочення або несплата карається адміністративною відповідальністю. Представникам бізнесу доведеться покрити борг у розмірі 50% від суми єдиного податку. Додатково може нараховуватися пеня, якщо тривалість порушення перевищить 90 календарних днів.

Що буде з єдиним податком у 2027 році

Народні депутати ухвалили в першому читанні проєкт закону № 16000 "Про Державний бюджет України на 2027 рік", який передбачає підвищення соціальних стандартів з 1 січня. Мінімальну зарплату хочуть зафіксувати на рівні 9 546 грн, а прожитковий мінімум — на рівні 3 691 грн.

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В такому випадку суми єдиного податку зміняться і ФОПам доведеться платити більше. На 1 групі спрощеної системи місячна ставка ЄП сягне 369,10 грн. А підприємці 2 групи регулярно віддаватимуть 1 902,20 грн. Щодо 3 групи, то жодних оновлень не передбачається, оскільки вони нараховують фіксований відсоток від доходу за квартал — 5%

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з військовим збором у 2027 році. Сума до сплати розраховується з розміру мінімальної зарплати і становить 10%. Якщо МЗП підвищать з 1 січня, ФОПи 1 та 2 групи спрощеної системи витрачатимуть щомісяця 954,60 грн замість 864,70 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що на кожній групі єдиного податку діють обмеження для підприємців. Вони стосуються найманих працівників, видів господарської діяльності, річних лімітів доходу та ін. Ми розібралися, що заборонено робити ФОП 3 групи станом на 2026 рік.