Чоловік тримає в руках калькулятор. Фото: Pexels

Українські підприємці, які стали на захист держави, мають право на звільнення від низки податкових зобов'язань. Держава передбачила пільгу, яка поширюється на мобілізованих ФОП, а також тих, хто служить за контрактом. Після повернення до цивільного життя такі громадяни матимуть додатковий час для подання звітності та плати утриманих податків без нарахування пені.

Про це повідомляє Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області, передають Новини.LIVE.

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Які податки не потрібно сплачувати під час служби

Як пояснюють податківці, держава передбачила пільгові умови для ФОП, призваних на службу під час мобілізації або тих, хто підписав контракт.

Такі підприємці звільняються від обов'язку:

нараховувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

сплачувати єдиний податок та військовий збір;

подавати відповідну податкову звітність.

Пільга застосовується із першого числа місяця, в якому мобілізували підприємця або він уклав контракт, але не раніше 24 лютого 2022 року. Податкові послаблення діють до останнього дня місяця демобілізації або звільнення зі служби.

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Податкова пільга поширюється на всіх фізичних осіб-підприємців, зокрема й тих, хто має найманих працівників. У такому випадку ФОП може доручити іншій особі виплачувати працівникам заробітну плату, а також нараховувати та утримувати з неї ПДФО й військовий збір.

Як підтвердити проходження служби

У податковій службі зазначають, що іноді в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів відсутні відомості про дату мобілізації або укладення контракту. В такому випадку ФОП може самостійно подати заяву та копію військового квитка. Додатково можна надати копію контракту, витяг з наказу щодо мобілізації або довідку форми Ф5.

Документи подає сам ФОП або його уповноважена особа:

поштою;

через Електронний кабінет;

в Центрі обслуговування платників.

Пільговий період після повернення зі служби

Окремо законодавством передбачені особливі умови для підприємців, які через проходження служби не змогли вчасно виконати податкові зобов'язання.

Для виконання таких обов'язків ФОП матиме 180 календарних днів після демобілізації, завершення лікування або реабілітації. Якщо встигнути у цей період — передбачені законом пеня та штрафи не нараховуються.

"Також підлягають скасуванню нараховані за відповідний період мобілізації авансові внески з єдиного податку та військового збору, а також пов'язані з їх несплатою штрафи й пеня", — наголосили у податковій.

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