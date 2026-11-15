Мужчина держит в руках калькулятор. Фото: Pexels

Украинские предприниматели, вставшие на защиту государства, имеют право на освобождение от ряда налоговых обязательств. Государство предусмотрело льготу, которая распространяется на мобилизованных ФЛП, а также на тех, кто служит по контракту. После возвращения к гражданской жизни такие граждане получат дополнительное время для подачи отчетности и уплаты удержанных налогов без начисления пени.

Об этом сообщает Главное управление Государственной налоговой службы в Днепропетровской области, передают Новини.LIVE.

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Какие налоги не нужно платить во время службы

Как поясняют налоговики, государство предусмотрело льготные условия для ФЛП, призванных на службу во время мобилизации и тех, кто подписал контракт.

Такие предприниматели освобождаются от обязанности:

начислять и уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

уплачивать единый налог и военный сбор;

подавать соответствующую налоговую отчетность.

Льгота применяется с первого числа месяца, в котором предприниматель был мобилизован или заключил контракт, но не ранее 24 февраля 2022 года. Налоговые льготы действуют до последнего дня месяца демобилизации или увольнения со службы.

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Налоговая льгота распространяется на всех физических лиц-предпринимателей, в том числе и на тех, у кого есть наемные работники. В таком случае ФЛП может поручить другому лицу выплачивать работникам заработную плату, а также начислять и удерживать с нее НДФЛ и военный сбор.

Как подтвердить прохождение службы

В налоговой службе отмечают, что иногда в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов отсутствуют сведения о дате мобилизации или заключения контракта. В таком случае ФЛП может самостоятельно подать заявление и копию военного билета. Дополнительно можно предоставить копию контракта, выписку из приказа о мобилизации или справку формы Ф5.

Документы подает сам предприниматель или его уполномоченное лицо:

по почте;

через "Электронный кабинет";

в Центре обслуживания плательщиков.

Льготный период после возвращения со службы

Отдельно законодательством предусмотрены особые условия для предпринимателей, которые из-за прохождения службы не смогли своевременно выполнить налоговые обязательства.

Для выполнения таких обязательств ФЛП будет предоставлено 180 календарных дней после демобилизации, завершения лечения или реабилитации. Если успеть в этот период — предусмотренные законом пени и штрафы не начисляются.

"Также подлежат отмене начисленные за соответствующий период мобилизации авансовые взносы по единому налогу и военному сбору, а также связанные с их неуплатой штрафы и пеня", — подчеркнули в налоговой.

Ранее Новини.LIVE сообщали о налогах для "спящих" ФЛП в 2027 году. Даже без прибыли предпринимателям придется отдавать государству немалые средства. Например, для ФЛП 1-й группы налоговая нагрузка составит примерно 41 000 грн в год.

Также Новини.LIVE писали, какие штрафы грозят предпринимателям за задержку подачи налоговой отчетности. Суммы колеблются от 51 до более 1 000 грн. Дороже всего обойдется нарушение сроков подачи объединенной отчетности по наемным работникам.