Девушка с документами. Фото: Pexels

Физические лица-предприниматели должны регулярно и без задержек выполнять все финансовые обязательства, дабы избежать штрафов. Размеры налогов для ФЛП зависят от социальных стандартов, в частности минимальной зарплаты и прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Поскольку с 1 января 2027 года эти показатели хотят повысить, то изменятся и суммы к уплате за отчетный период.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с единым налогом для ФЛП 1-3 групп в 2027 году.

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Ставки единого налога в 2026 году

Единый налог считается основным для предпринимателей на упрощенной системе. Его уплачивают авансом до 20 числа текущего месяца, а деньги направляются в местные бюджеты. Актуальные ставки для ФЛП 1 и 2 группы в ноябре 2026 года находятся на таком уровне:

1 группа – 332,80 грн/мес. (10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

2 группа – 1 729,40 грн/мес. (20% минимальной зарплаты).

Согласно статье 122 Налогового кодекса Украины, просрочка или неуплата наказывается административной ответственностью. Представителям бизнеса придется возместить долг в размере 50% от суммы единого налога. Дополнительно может начисляться пеня, если продолжительность нарушения превысит 90 календарных дней.

Что будет с единым налогом в 2027 году

Народные депутаты приняли в первом чтении проект закона №16000 "О Государственном бюджете Украины на 2027 год", предусматривающий повышение социальных стандартов с 1 января. Минимальную зарплату хотят зафиксировать на уровне 9 546 грн, а прожиточный минимум — на уровне 3 691 грн.

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В таком случае суммы единого налога изменятся и ФЛП придется платить больше. На 1 группе упрощенной системы месячная ставка ЕН составит 369,10 грн. А предприниматели 2 группы будут регулярно отдавать 1 902,20 грн. Что касается 3 группы, то никаких обновлений не предусматривается, поскольку они начисляют фиксированный процент дохода за квартал — 5%

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с военным сбором в 2027 году. Сумма к оплате рассчитывается, исходя из размера минимальной зарплаты, и составляет 10%. Если МЗП повысят с 1 января, ФЛП 1 и 2 группы упрощенной системы будут тратить ежемесячно 954,60 грн вместо 864,70 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, что на каждой группе единого налога действуют ограничения для предпринимателей. Они касаются наемных работников, видов хозяйственной деятельности, годовых лимитов дохода и пр. Мы разобрались, что запрещено делать ФЛП 3 группы по состоянию на 2026 год.