Мужчина и женщина заполняют документы. Фото: Pexels

Для ведения собственного бизнеса в Украине недостаточно только открыть ФЛП. Следует тщательно изучить все ограничения и запреты для выбранной группы, дабы избежать проблем в будущем. Это касается годового лимита дохода, разрешенных видов деятельности, найма сотрудников и пр. Мы разобрались, о каких правилах должны знать ФЛП 3 группы упрощенной системы в 2026 году.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Налоговый кодекс Украины.

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Что запрещено ФЛП 3 группы

Украинцы чаще всего выбирают именно 3 группу единого налога, поскольку она предусматривает меньше всего ограничений, относительно несложную отчетность и небольшие налоговые ставки. Запретов на виды деятельности очень мало: 3 группа подходит для предоставления услуг, продаж товаров, фриланса, электронной коммерции, производства и т.д.

Список всех общих ограничений, актуальных для каждой группы упрощенной системы, содержится в статье 291 НКУ. К ключевым запретам относят:

обмен валюты;

производство и продажа подакцизных товаров;

организацию и проведение азартных игр, лотерей;

предоставление почтовых услуг (кроме курьерских) и телекоммуникаций;

управление предприятиями (холдинги);

торговлю антиквариатом;

организацию аукционов;

охранную деятельность.

Также не допускается добыча драгоценных металлов и камней, но можно производить/продавать ювелирные украшения из золота, серебра и пр. Нарушение установленных требований предусматривает ответственность в виде штрафа в 15% ЕН и принудительного перевода на общую систему.

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Лимиты дохода и ставки налога

ФЛП 3 группы должны следить за годовым лимитом дохода, чтобы не пришлось платить большой штраф и менять систему налогообложения. По состоянию на 2026 год максимальный доход предпринимателя не может превышать 10 091 049 грн, или 1167 размеров минимальных зарплат в Украине.

Если с 1 января 2027 года МЗП повысят до 9 546 грн (показатель вынесен на голосование в проекте государственного бюджета), то годовой лимит дохода для ФЛП 3 группы увеличится до 11 140 182 грн.

Налоговые ставки в ноябре остались прежними. Физические лица-предприниматели уплачивают 5% единого налога и 1% военного сбора за отчетный период — квартал. Также они обязаны делать взносы на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в размере 1 902,34 грн/мес.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что предприниматели в Украине должны следить за годовым лимитом дохода. Превышение установленной суммы чревато серьезной ответственностью. Для каждой группы упрощенной системы действуют собственные ограничения, зависящие от размера минимальной зарплаты.

Также Новини.LIVE рассказывали, что запрещено делать ФЛП 1 группы по состоянию на 2026 год. Упрощенная система налогообложения подразумевает немало ограничений, особенно для представителей 1 группы. Им нельзя нанимать работников, сотрудничать с другими ФЛП и вести определенную деятельность.