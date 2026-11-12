Двое мужчин. Фото: Pexels

Чтобы открыть ФЛП в Украине, не обязательно собирать кучу бумаг и ехать в государственные учреждения. Это можно сделать онлайн. Зарегистрировать предпринимательскую деятельность можно через портал "Дия", выбрав виды деятельности и систему налогообложения.

Как открыть ФЛП, какую группу выбрать и сколько придется платить налогов в 2026 году — выясняли Новини.LIVE.

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Кому нужно открывать ФЛП

Регистрировать ФЛП нужно каждому, кто осуществляет систематическую предпринимательскую деятельность с целью получения прибыли.

Налоговая служба Украины считает деятельность «систематической», если украинец осуществляет три и более одинаковых операции в течение одного календарного года. Фиксированной суммы дохода, после которой "уже точно нужно открывать", в законе нет. Роль играет именно регулярность

Что нужно для открытия ФЛП

Перед регистрацией следует подготовить несколько документов:

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паспортные данные и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

электронная подпись — КЭП или "Дія.Підпис";

перечень видов деятельности, которыми планируете заниматься;

информацию о будущей системе налогообложения.

Виды деятельности определяются по КВЭДам — кодам классификации экономической деятельности. Например, для торговли, предоставления консультаций, программирования, дизайна или парикмахерских услуг используются разные коды.

Можно указать несколько КВЭД, чтобы в будущем иметь возможность работать в разных направлениях. При этом перед выбором группы налогообложения нужно проверить, разрешен ли выбранный вид деятельности для соответствующей системы.

Как открыть ФЛП через Дию

Самый простой способ зарегистрировать предпринимательскую деятельность — воспользоваться услугой автоматической регистрации на веб-портале «Дия».

Для этого необходимо:

Зайти на портал и авторизоваться в кабинете гражданина. Открыть услугу "Автоматическая регистрация ФЛП" и нажать "Подать заявление". Заполнить электронную форму с личными данными. Указать адрес регистрации и место ведения деятельности. Выбрать КВЭДы, соответствующие планируемой деятельности. Определиться с системой налогообложения и, при необходимости, выбрать группу единого налога. Проверить внесенные сведения и подписать заявление электронной подписью.

После этого заявление автоматически поступает в Единый государственный реестр, а информация о выбранной системе налогообложения передается в налоговую. Услуга полностью бесплатна.

Если нет возможности воспользоваться онлайн-услугой, зарегистрировать ФЛП можно также через ЦНАП.

Какую группу ФЛП выбрать в 2026 году

Перед началом работы важно определиться с системой налогообложения. Для малого бизнеса часто выбирают упрощенную систему — первую, вторую или третью группу единого налога.

Выбор зависит от вида деятельности, дохода, количества работников и того, с кем предприниматель планирует работать.

Первая группа подходит для предпринимателей, которые работают без наемных работников, занимаются розничной торговлей на рынках или предоставляют бытовые услуги населению. Годовой лимит дохода в 2026 году — 1 444 049 грн. Вторая группа подходит для малого бизнеса, в частности торговли, производства, ресторанной деятельности и оказания услуг населению или плательщикам единого налога. Можно иметь до 10 наемных работников. Годовой лимит дохода — 7 211 598 грн. Третья группа имеет более широкие возможности в отношении видов деятельности и работы с клиентами. Она часто подходит для IT-специалистов, консультантов, дизайнеров, маркетологов и других предпринимателей. Количество наемных работников не ограничено, а годовой лимит дохода в 2026 году составляет 10 091 049 грн.

В то же время для каждой группы существуют ограничения в отношении отдельных видов деятельности. Поэтому перед регистрацией необходимо проверить, соответствует ли ваш бизнес требованиям Налогового кодекса.

Что делать после регистрации ФЛП

После появления записи о предпринимателе в государственном реестре следует выполнить еще несколько шагов:

проверить регистрацию в реестре плательщиков единого налога, если вы выбрали упрощенную систему;

открыть предпринимательский счет в банке;

настроить учет доходов и хранить документы, подтверждающие хозяйственные операции;

выяснить, нужен ли для вашей деятельности кассовый аппарат или программный кассовый аппарат;

при необходимости оформить лицензии и разрешения;

проверить сроки подачи отчетности и уплаты налогов.

Не стоит смешивать личные и предпринимательские средства, чтобы не привлекать внимание налоговой службы и финансового мониторинга. Для работы лучше использовать отдельный счет ФЛП. Так будет проще вести учет и подтверждать поступления от клиентов.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, за какую ошибку ФЛП могут заплатить тысячи гривен штрафа. Наиболее типичными ошибками остаются нарушение сроков подачи декларации, превышение лимита и отсутствие первичных документов. За отдельные нарушения во время военного положения штрафы не взимаются.

Также Новини.LIVE сообщали, почему ФЛП ограничат банковские переводы. Стоит отметить, что жесткие ограничения коснутся лишь отдельных предпринимателей. В частности, тех, кто только недавно начал свою деятельность.