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Главная Экономика Первая, вторая или третья группа: как правильно открыть ФЛП в 2026 году

Первая, вторая или третья группа: как правильно открыть ФЛП в 2026 году

Ua ru
12 ноября 2026 13:06
Регистрация ФЛП в 2026 году: как оформить предпринимательскую деятельность через Дию Pexels
Двое мужчин. Фото: Pexels

Чтобы открыть ФЛП в Украине, не обязательно собирать кучу бумаг и ехать в государственные учреждения. Это можно сделать онлайн. Зарегистрировать предпринимательскую деятельность можно через портал "Дия", выбрав виды деятельности и систему налогообложения.

Как открыть ФЛП, какую группу выбрать и сколько придется платить налогов в 2026 году — выясняли Новини.LIVE.

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Кому нужно открывать ФЛП

Регистрировать ФЛП нужно каждому, кто осуществляет систематическую предпринимательскую деятельность с целью получения прибыли.

Налоговая служба Украины считает деятельность «систематической», если украинец осуществляет три и более одинаковых операции в течение одного календарного года. Фиксированной суммы дохода, после которой "уже точно нужно открывать", в законе нет. Роль играет именно регулярность

Что нужно для открытия ФЛП

Перед регистрацией следует подготовить несколько документов:

Читайте также:
  • паспортные данные и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • электронная подпись — КЭП или "Дія.Підпис";
  • перечень видов деятельности, которыми планируете заниматься;
  • информацию о будущей системе налогообложения.

Виды деятельности определяются по КВЭДам — кодам классификации экономической деятельности. Например, для торговли, предоставления консультаций, программирования, дизайна или парикмахерских услуг используются разные коды.

Можно указать несколько КВЭД, чтобы в будущем иметь возможность работать в разных направлениях. При этом перед выбором группы налогообложения нужно проверить, разрешен ли выбранный вид деятельности для соответствующей системы.

Как открыть ФЛП через Дию

Самый простой способ зарегистрировать предпринимательскую деятельность — воспользоваться услугой автоматической регистрации на веб-портале «Дия».

Для этого необходимо:

  1. Зайти на портал и авторизоваться в кабинете гражданина.
  2. Открыть услугу "Автоматическая регистрация ФЛП" и нажать "Подать заявление".
  3. Заполнить электронную форму с личными данными.
  4. Указать адрес регистрации и место ведения деятельности.
  5. Выбрать КВЭДы, соответствующие планируемой деятельности.
  6. Определиться с системой налогообложения и, при необходимости, выбрать группу единого налога.
  7. Проверить внесенные сведения и подписать заявление электронной подписью.

После этого заявление автоматически поступает в Единый государственный реестр, а информация о выбранной системе налогообложения передается в налоговую. Услуга полностью бесплатна.

Если нет возможности воспользоваться онлайн-услугой, зарегистрировать ФЛП можно также через ЦНАП.

Какую группу ФЛП выбрать в 2026 году

Перед началом работы важно определиться с системой налогообложения. Для малого бизнеса часто выбирают упрощенную систему — первую, вторую или третью группу единого налога.

Выбор зависит от вида деятельности, дохода, количества работников и того, с кем предприниматель планирует работать.

  1. Первая группа подходит для предпринимателей, которые работают без наемных работников, занимаются розничной торговлей на рынках или предоставляют бытовые услуги населению. Годовой лимит дохода в 2026 году — 1 444 049 грн.
  2. Вторая группа подходит для малого бизнеса, в частности торговли, производства, ресторанной деятельности и оказания услуг населению или плательщикам единого налога. Можно иметь до 10 наемных работников. Годовой лимит дохода — 7 211 598 грн.
  3. Третья группа имеет более широкие возможности в отношении видов деятельности и работы с клиентами. Она часто подходит для IT-специалистов, консультантов, дизайнеров, маркетологов и других предпринимателей. Количество наемных работников не ограничено, а годовой лимит дохода в 2026 году составляет 10 091 049 грн.

В то же время для каждой группы существуют ограничения в отношении отдельных видов деятельности. Поэтому перед регистрацией необходимо проверить, соответствует ли ваш бизнес требованиям Налогового кодекса.

Что делать после регистрации ФЛП

После появления записи о предпринимателе в государственном реестре следует выполнить еще несколько шагов:

  • проверить регистрацию в реестре плательщиков единого налога, если вы выбрали упрощенную систему;
  • открыть предпринимательский счет в банке;
  • настроить учет доходов и хранить документы, подтверждающие хозяйственные операции;
  • выяснить, нужен ли для вашей деятельности кассовый аппарат или программный кассовый аппарат;
  • при необходимости оформить лицензии и разрешения;
  • проверить сроки подачи отчетности и уплаты налогов.

Не стоит смешивать личные и предпринимательские средства, чтобы не привлекать внимание налоговой службы и финансового мониторинга. Для работы лучше использовать отдельный счет ФЛП. Так будет проще вести учет и подтверждать поступления от клиентов.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, за какую ошибку ФЛП могут заплатить тысячи гривен штрафа. Наиболее типичными ошибками остаются нарушение сроков подачи декларации, превышение лимита и отсутствие первичных документов. За отдельные нарушения во время военного положения штрафы не взимаются.

Также Новини.LIVE сообщали, почему ФЛП ограничат банковские переводы. Стоит отметить, что жесткие ограничения коснутся лишь отдельных предпринимателей. В частности, тех, кто только недавно начал свою деятельность.

ФЛП налоги бизнес Дія предприниматели
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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