Два чоловіка. Фото: Pexels

Для того, щоб відкрити ФОП в Україні — не обовʼязково збирати купу паперів і їхати до державних установ. Це можна зробити онлайн. Зареєструвати підприємницьку діяльність можна через портал "Дія", обравши види діяльності та систему оподаткування.

Як відкрити ФОП, яку групу обрати та скільки доведеться платити податків у 2026 році — дізнавались Новини.LIVE.

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Кому треба відкривати ФОП

Реєструвати ФОП потрібно кожному, хто здійснює систематичну підприємницьку діяльність з метою отримання прибутку.

Податкова служба України вважають діяльність "систематичною", якщо українець здійснює три і більше однакові операції протягом одного календарного року. Фіксованої суми доходу, після якої "вже точно треба відкривати" у законі немає. Роль відіграє саме регулярність

Що потрібно для відкриття ФОП

Перед реєстрацією варто підготувати кілька речей:

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паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

електронний підпис — КЕП або Дія.Підпис;

перелік видів діяльності, якими плануєте займатися;

інформацію про майбутню систему оподаткування.

Види діяльності визначають за КВЕДами — кодами класифікації економічної діяльності. Наприклад, для торгівлі, надання консультацій, програмування, дизайну чи перукарських послуг використовують різні коди.

Можна вказати декілька КВЕДів, щоб у майбутньому мати змогу працювати за різними напрямами. Водночас перед вибором групи оподаткування потрібно перевірити, чи дозволений обраний вид діяльності для відповідної системи.

Як відкрити ФОП через Дію

Найпростіший спосіб зареєструвати підприємницьку діяльність — скористатися послугою автоматичної реєстрації на вебпорталі "Дія".

Для цього потрібно:

Зайти на портал та авторизуватися в кабінеті громадянина. Відкрити послугу "Автоматична реєстрація ФОП" і натиснути "Подати заяву". Заповнити електронну форму з особистими даними. Вказати адресу реєстрації та місце провадження діяльності. Обрати КВЕДи, які відповідають запланованій роботі. Визначитися із системою оподаткування та, за потреби, обрати групу єдиного податку. Перевірити внесені відомості й підписати заяву електронним підписом.

Після цього заява автоматично надходить до Єдиного державного реєстру, а інформація про обрану систему оподаткування передається до податкової. Послуга повністю безкоштовна.

Якщо немає можливості скористатися онлайн-послугою, зареєструвати ФОП можна також через ЦНАП.

Яку групу ФОП обрати у 2026 році

Перед початком роботи важливо визначитися із системою оподаткування. Для малого бізнесу часто обирають спрощену систему — першу, другу або третю групу єдиного податку.

Вибір залежить від виду діяльності, доходу, кількості працівників і того, з ким підприємець планує працювати.

Перша група підходить для підприємців, які працюють без найманих працівників, займаються роздрібною торгівлею на ринках або надають побутові послуги населенню. Річний ліміт доходу у 2026 році — 1 444 049 грн. Друга група підходить для малого бізнесу, зокрема торгівлі, виробництва, ресторанної діяльності та надання послуг населенню або платникам єдиного податку. Можна мати до 10 найманих працівників. Річний ліміт доходу — 7 211 598 грн. Третя група має ширші можливості щодо видів діяльності та роботи з клієнтами. Вона часто підходить для IT-фахівців, консультантів, дизайнерів, маркетологів та інших підприємців. Кількість найманих працівників не обмежена, а річний ліміт доходу у 2026 році становить 10 091 049 грн.

Водночас для кожної групи є обмеження щодо окремих видів діяльності. Тому перед реєстрацією потрібно перевірити, чи відповідає ваш бізнес вимогам Податкового кодексу.

Що зробити після реєстрації ФОП

Після появи запису про підприємця в державному реєстрі варто виконати ще кілька кроків:

перевірити реєстрацію в реєстрі платників єдиного податку, якщо обрали спрощену систему;

відкрити підприємницький рахунок у банку;

налаштувати облік доходів і зберігати документи, що підтверджують господарські операції;

з'ясувати, чи потрібен для вашої діяльності РРО або програмний РРО;

за потреби оформити ліцензії та дозволи;

перевірити строки подання звітності й сплати податків.

Не варто змішувати особисті та підприємницькі кошти, аби не привертати увагу податкової та фінмоніторингу. Для роботи краще використовувати окремий рахунок ФОП. Так буде простіше вести облік і підтверджувати надходження від клієнтів.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, за яку помилку ФОП можуть заплатити тисячі гривень штрафу. Найтиповішими помилками залишається порушення дедлайнів подачі декларації, перевищення ліміту і відсутність первинних документів. За окремі порушення під час воєнного стану штрафи не стягують.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому ФОПам обмежать банківські перекази. Варто зазначити, що жорсткі обмеження стосуватимуться лише окремих підприємців. Зокрема тих, хто тільки нещодавно розпочав діяльність.