Чоловік і жінка заповнюють документи. Фото: Pexels

Для ведення власного бізнесу в Україні недостатньо лише відкрити ФОП. Потрібно ретельно вивчити всі обмеження та заборони для обраної групи, щоб уникнути проблем у майбутньому. Це стосується річного ліміту доходу, дозволених видів діяльності, найму працівників тощо. Ми розібралися, про які правила повинні знати ФОПи 3 групи спрощеної системи у 2026 році.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Податковий кодекс України.

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Що заборонено ФОП 3 групи

Українці найчастіше обирають саме 3 групу єдиного податку, оскільки вона передбачає найменше обмежень, відносно нескладну звітність і невеликі податкові ставки. Заборон на види діяльності дуже мало: 3 група підходить для надання послуг, продажу товарів, фрилансу, електронної комерції, виробництва тощо.

Перелік усіх загальних обмежень, актуальних для кожної групи спрощеної системи, міститься у статті 291 ПКУ. До ключових заборон відносять:

обмін валюти;

виробництво і продаж підакцизних товарів;

організацію і проведення азартних ігор, лотерей;

надання поштових послуг (крім кур’єрських) і телекомунікацій;

управління підприємствами (холдинги);

торгівлю антикваріатом;

організацію аукціонів;

охоронну діяльність.

Також не допускається видобуток дорогоцінних металів і каміння, однак можна виготовляти/продавати ювелірні прикраси з золота, срібла тощо. Порушення встановлених вимог передбачає відповідальність у вигляді штрафу 15% ЄП і примусового переведення на загальну систему.

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Ліміти доходу і ставки податку

ФОП 3 групи повинні слідкувати за річним лімітом доходу, щоб не довелося платити великий штраф і змінювати систему оподаткування. Станом на 2026 рік максимальний дохід підприємця не може перевищувати 10 091 049 грн, або 1167 розмірів мінімальних зарплат в Україні.

Якщо з 1 січня 2027 року МЗП підвищать до 9 546 грн (показник винесли на голосування в проєкті державного бюджету), то річний ліміт доходу для ФОП 3 групи збільшиться до 11 140 182 грн.

Податкові ставки в листопаді залишилися незмінними. Фізичні особи-підприємці сплачують 5% єдиного податку та 1% військового збору за звітний період — квартал. Також вони зобов’язані робити внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) у розмірі 1 902,34 грн/міс.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що підприємці в Україні повинні слідкувати за річним лімітом доходу. Перевищення встановленої суми загрожує суворою відповідальністю. Для кожної групи спрощеної системи діють власні обмеження, які залежать від розміру мінімальної зарплати.

Також Новини.LIVE розповідали, що заборонено робити ФОП 1 групи станом на 2026 рік. Спрощена система оподаткування передбачає чимало обмежень, особливо для представників 1 групи. Їм не можна наймати працівників, співпрацювати з іншими ФОП і вести певну діяльність.