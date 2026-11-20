Женщина сидит за столом с документами. Фото: Unsplash

Украинцы должны соблюдать налоговые правила, чтобы избегать строгой ответственности. Закон требует от физических лиц и ФЛП регулярно уплачивать военный сбор. Уклонение от финансового обязательства влечет штрафные санкции. Ставки оставались неизменными в 2026 году, однако с 1 января 2027-го предполагается повышение суммы для предпринимателей на едином налоге.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с военным сбором в 2027 году.

Реклама

Как изменится ставка военного сбора

Специальный налог ввели в далеком 2014 году с целью временного финансирования потребностей Вооруженных сил Украины. Но уже более 10 лет военный сбор остается частью нагрузки на доходы граждан. Его должны платить физические и юридические лица, а также ФЛП.

Для предпринимателей на упрощенной системе, в частности 1 и 2 группы единого налога, действует фиксированная ставка военного сбора, в отличие от других плательщиков, удерживающих со своего дохода конкретный процент. По состоянию на 2026 год месячный платеж находится на уровне 864,70 грн, или 10% от минимальной зарплаты.

Но с 1 января 2027 года в Украине планируют повысить размер МЗП до 9 546 грн, согласно законопроекту № 16000 "О Государственном бюджете Украины на 2027 год" . Документ уже приняли в первом чтении, поэтому с высокой вероятностью минимальная зарплата вскоре вырастет.

Читайте также:

Для ФЛП 1 и 2 группы это означает пересмотр суммы военного сбора. После повышения МЗП физическим лицам-предпринимателям придется ежемесячно платить 954,60 грн независимо от вида деятельности или наличия дохода в отчетном периоде.

Кто освобожден от военного сбора

Для некоторых категорий лиц предусмотрели льготу, освобождающую от начисления военного сбора. Согласно информации Государственной налоговой службы, такое право принадлежит:

ФЛП 1 и 2 группы, расположенных в зонах боевых действий или на временно оккупированных территориях;

ФЛП 1 и 2 группы без наемных работников в течение одного календарного месяца в год во время отпуска, а также за период болезни продолжительностью 30 и более дней (при наличии листка нетрудоспособности);

мобилизованным ФЛП и контрактникам на период прохождения военной службы;

военным и правоохранителям за дни непосредственного участия в боевых мероприятиях (из денежного обеспечения).

Периоды уплаты военного сбора отличаются для предпринимателей. ФЛП 1 и 2 группы упрощенной системы должны начислять деньги до 20 числа каждого месяца, а представители 3 группы — в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи декларации.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, чем запрещено заниматься на 3 группе единого налога. ФЛП не может проводить азартные игры и лотереи, продавать подакцизные товары, осуществлять обмен валюты, оказывать охранные и почтовые услуги, торговать антиквариатом и пр.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому доступна налоговая социальная льгота в 2026 году. Уменьшить базовую сумму НДФЛ могут лица с инвалидностью 1-2 группы и родители детей с инвалидностью. Но их месячная зарплата не должна превышать специальный предел — 4 660 грн.