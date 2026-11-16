Деньги и кошелек в руке. Фото: Новини.LIVE

Государство предусмотрело ряд программ для поддержки социально незащищенных слоев населения. В частности, люди с инвалидностью и родители детей с инвалидностью могут уменьшить размер налога, взимаемого с заработной платы. Для этого следует воспользоваться налоговой социальной льготой, которая может составлять 150% или 200% в зависимости от категории получателя.

Об этом сообщает Главное управление Государственной налоговой службы в Полтавской области, передают Новини.LIVE.

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Налоговая социальная льгота позволяет уменьшить сумму налога, удерживаемого из заработной платы, поэтому работник может получать больше денег на руки. В 2026 году базовый размер налоговой льготы составляет 1 664 грн — 50% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Кто может получить льготу и в каком размере

Размер льготы определяется в зависимости от категории граждан, обращающихся за ней.

Получить 150% от базового размера, или 2 496 грн, могут:

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родители детей с инвалидностью — в расчете на каждого ребенка в возрасте до 18 лет;

люди с инвалидностью I или II группы, в том числе с детства.

Украинцы с инвалидностью первой и второй группы из числа участников боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны, на которых распространяется действие Закона "О статусе ветеранов войны, гарантий их социальной защиты", могут претендовать на 200% от базового размера льготы — 3 328 грн.

Группа инвалидности — не единственное условие

Налоговая социальная льгота применяется к официальной зарплате и приравненным к ней выплатам, а также компенсациям и вознаграждениям.

Вместе с тем предусмотрено важное ограничение в отношении размера заработка. Месячная зарплата не должна превышать установленный предельный размер, который определяется путем умножения прожиточного минимума на коэффициент 1,4 с округлением до ближайших 10 грн.

Как отмечают в налоговой службе, предельная сумма для применения льготы в 2026 году составляет 4 660 грн.

Что необходимо для оформления льготы

Заявление на получение налоговой льготы и копии документов подаются непосредственно работодателю.

Для подтверждения права на льготу, в зависимости от обстоятельств, может потребоваться удостоверение лица с инвалидностью или справка МСЭК, а также свидетельство о рождении ребенка с медицинским заключением.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что люди с инвалидностью имеют право на коммунальные и транспортные льготы. В частности, инвалидность вследствие войны дает право на 100% скидку на оплату коммунальных услуг и покупку твердого топлива. Украинцам с первой и второй группой инвалидности, а также детям с инвалидностью разрешается бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Также Новини.LIVE писали, что налоговую социальную льготу могут получить одинокие родители. Для них применяется скидка в размере 150% от базового размера льготы. Начисление производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет.