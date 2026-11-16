Гроші та гаманець в руці. Фото: Новини.LIVE

Держава передбачила низку програм для підтримки соціально незахищених верств населення. Зокрема, люди з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю можуть зменшити розмір податку, який стягується із заробітної плати. Для цього варто скористатися податковою соціальною пільгою, яка може становити 150% або 200%, залежно від категорії отримувача.

Про це повідомляє Головне управління Державної податкової служби у Полтавській області, передають Новини.LIVE.

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Податкова соціальна пільга дозволяє зменшити суму податку, яку утримують із заробітної плати, тому працівник може отримувати більшу суму на руки. У 2026 році базовий розмір податкової пільги становить 1 664 грн — 50% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Хто може отримати пільгу та в якому розмірі

Розмір пільги визначається залежно від категорії громадян, що за нею звертаються.

Отримати 150% від базового розміру або 2 496 грн можуть:

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батьки дітей з інвалідністю — у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;

люди з інвалідністю I або II групи, зокрема з дитинства.

Українці з інвалідністю першої та другої групи з-поміж учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону "Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту", можуть претендувати на 200% від базового розміру пільги — 3 328 грн.

Група інвалідності — не єдина умова

Податкова соціальна пільга застосовується до офіційної зарплати та прирівняних до неї виплат, а також компенсацій та винагород.

Разом з тим передбачено важливе обмеження щодо розміру заробітку. Місячна зарплата не повинна перевищувати встановлений граничний розмір, який визначають шляхом множення прожиткового мінімуму на коефіцієнт 1,4 з округленням до найближчих 10 грн.

Як зазначають у податковій, гранична сума для застосування пільги у 2026 році становить 4 660 грн.

Що потрібно для оформлення пільги

Заяву на отримання податкової пільги та копії документів подаються безпосередньо роботодавцю.

Для підтвердження права на пільгу, залежно від обставин, може знадобитися посвідчення особи з інвалідністю або довідка МСЕК та свідоцтво про народження дитини з її медичним висновком.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що люди з інвалідністю мають право на комунальні та транспортні пільги. Зокрема, інвалідність внаслідок війни надає право на 100% знижки на сплату комунальних послуг та купівлю твердого палива. Українцям з першою та другою групою інвалідності, а також дітям з інвалідністю дозволяється безкоштовно користуватися громадським транспортом.

Також Новини.LIVE писали, що податкову соціальну пільгу можуть отримати одинокі батьки. Для них застосовується знижка у розмірі 150% від базового розміру пільги. Нарахування відбувається на кожну дитину віком до 18 років.