Жінка з дитячим візком. Фото: Magnific

В Україні одинокі батьки можуть претендувати не тільки на фінансову допомогу від держави, а й на підвищену податкову соціальну пільгу. Вона дозволяє зменшити суму доходу, з якої сплачують податок на доходи фізичних осіб, а отже, людина отримує більше грошей на руки із заробітної плати. Однак умови отримання такої пільги передбачають певні обмеження.

Хто може платити менше податків із зарплати та як оформити пільгу, розбиралися Новини.LIVE.

Реклама

Розмір пільги та кому надається

Головне управління Державної податкової служби у Полтавській області зазначає, що розмір податкової соціальної пільги складає 150% від розміру пільги на кожну дитину віком до 18 років. У 2026 році ця сума становить 2 496 грн.

Важливо зазначити, що пільга не виплачується готівкою на руки одиноким батькам, а лише зменшує базу оподаткування ПДФО.

Право на пільгу мають:

Читайте також:

одинока мати або батько;

вдова чи вдівець;

опікун або піклувальник.

Граничний дохід — головна умова

Оформити податкову знижку можливо не у всіх випадках, адже "Податковий кодекс України" передбачає важливе обмеження. Пільга призначається до заробітної плати, якщо її розмір не перевищує граничний дохід. У 2026 році встановлений поріг складає 4 660 грн на кожну дитину.

Тобто, якщо одинока мати або батько виховує кількох дітей, цей поріг збільшується пропорційно. Наприклад, у випадку з трьома дітьми граничний розмір доходу становитиме 13 980 грн.

Куди і які документи подавати

Для оформлення податкової пільги одинокі батьки мають звернутися до свого роботодавця з відповідною заявою, але важливо врахувати, що знижка надається лише за одним місцем роботи.

Також необхідно подати:

копію свідоцтва про народження дитини;

документи, що підтверджують статус одинокої матері чи батька, наприклад, рішення суду про позбавлення батьківських прав, свідоцтво про смерть тощо.

Обмеження щодо надання пільг

У податковій попередили, що платники податків, які мають право на пільги за кількома підставами не можуть отримувати більше однієї знижки. Згідно з правилами, громадянину призначається одна, найбільша за розміром пільга.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що українці мають право на 50 000 грн допомоги при народженні дитини. Однак органи соцзахисту контролюють використання коштів батьками й у деяких випадках можуть проводити виїзні перевірки. Щоб уникнути проблем варто уникати нецільового використання допомоги та зберігати чеки.

Також Новини.LIVE писали про державну соціальну допомогу для вагітних українок. Виплата призначається незалежно від того, чи працює жінка офіційно. Однак умови оформлення підтримки для працюючих та безробітних українок відрізняються.