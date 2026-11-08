Женщина с детской коляской. Фото: Magnific

В Украине одинокие родители могут претендовать не только на финансовую помощь от государства, но и на повышенную налоговую социальную льготу. Она позволяет уменьшить сумму дохода, с которой уплачивается налог на доходы физических лиц, а значит, человек получает больше денег на руки из заработной платы. Однако условия получения такой льготы предусматривают определенные ограничения.

Кто может платить меньше налогов с зарплаты и как оформить льготу, разбирались Новини.LIVE.

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Размер льготы и кому она предоставляется

Главное управление Государственной налоговой службы в Полтавской области отмечает, что размер налоговой социальной льготы составляет 150% от размера льготы на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. В 2026 году эта сумма составляет 2 496 грн.

Важно отметить, что льгота не выплачивается наличными одиноким родителям, а лишь уменьшает базу налогообложения НДФЛ.

Право на льготу имеют:

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одинокая мать или отец;

вдова или вдовец;

опекун или попечитель.

Предельный доход — главное условие

Оформить налоговую скидку можно не во всех случаях, ведь "Налоговый кодекс Украины" предусматривает важное ограничение. Льгота предоставляется к заработной плате, если ее размер не превышает предельный доход. В 2026 году установленный порог составляет 4 660 грн на каждого ребенка.

То есть, если одинокая мать или отец воспитывает нескольких детей, этот порог увеличивается пропорционально. Например, в случае с тремя детьми предельный размер дохода составит 13 980 грн.

Куда и какие документы подавать

Для оформления налоговой льготы одинокие родители должны обратиться к своему работодателю с соответствующим заявлением, но важно учесть, что льгота предоставляется только по одному месту работы.

Также необходимо подать:

копию свидетельства о рождении ребенка;

документы, подтверждающие статус одинокой матери или отца, например, решение суда о лишении родительских прав, свидетельство о смерти и т. п.

Ограничения на предоставление льгот

В налоговой предупредили, что налогоплательщики, имеющие право на льготы по нескольким основаниям, не могут получать более одной скидки. Согласно правилам, гражданину назначается одна, самая большая по размеру льгота.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что украинцы имеют право на 50 000 грн помощи при рождении ребенка. Однако органы социальной защиты контролируют использование средств родителями и в некоторых случаях могут проводить выездные проверки. Чтобы избежать проблем, следует избегать нецелевого использования пособия и сохранять чеки.

Также Новини.LIVE писали о государственной социальной помощи для беременных украинок. Выплата назначается независимо от того, работает ли женщина официально. Однако условия оформления помощи для работающих и безработных украинок различаются.