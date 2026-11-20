Жінка сидить за столом із документами. Фото: Unsplash

Українці повинні дотримуватися податкових правил, аби уникати суворої відповідальності. Закон вимагає від фізичних осіб і ФОПів регулярно сплачувати військовий збір. Ухилення від фінансового зобов’язання тягне за собою штрафні санкції. Ставки залишалися незмінними у 2026 року, проте з 1 січня 2027-го передбачається підвищення суми для підприємців на єдиному податку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з військовим збором у 2027 році.

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Як зміниться ставка військового збору

Спеціальний податок ввели в далекому 2014 році з метою тимчасового фінансування потреб Збройних сил України. Але вже понад 10 років військовий збір залишається частиною навантаження на доходи громадян. Його повинні сплачувати фізичні та юридичні особи, а також ФОПи.

Для підприємців на спрощеній системі, зокрема 1 та 2 групи єдиного податку, діє фіксована ставка військового збору, на відміну від інших платників, які утримують зі свого доходу конкретний відсоток. Станом на 2026 рік місячний платіж перебуває на рівні 864,70 грн, або 10% від мінімальної зарплати.

Однак із 1 січня 2027-го в Україні планують підвищити розмір МЗП до 9 546 грн, згідно з законопроєктом № 16000 "Про Державний бюджет України на 2027 рік". Документ уже ухвалили в першому читанні, тому з високою ймовірністю мінімальна зарплата невдовзі зросте.

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Для ФОП 1 та 2 групи це означає перегляд суми військового збору. Після підвищення МЗП фізичним особам-підприємцям доведеться щомісяця сплачувати 954,60 грн незалежно від виду діяльності чи наявності доходу в звітному періоді.

Хто звільнений від військового збору

Для деяких категорій осіб передбачили пільгу, яка звільняє від нарахування військового збору. Згідно з інформацією Державної податкової служби, таке право належить:

ФОП 1 та 2 групи, розташованих у зонах бойових дій або на тимчасово окупованих територіях;

ФОП 1 та 2 групи без найманих працівників упродовж одного календарного місяця на рік під час відпустки, а також за період хвороби тривалістю 30 і більше днів (за наявності листка непрацездатності);

мобілізованим ФОП і контрактникам на період проходження військової служби;

військовим і правоохоронцям за дні безпосередньої участі в бойових заходах (із грошового забезпечення).

Періоди сплати військового збору відрізняються для підприємців. ФОПи 1 та 2 групи спрощеної системи повинні нараховувати кошти до 20 числа кожного місяця, а представники 3 групи — протягом 10 календарних днів після граничного терміну подання декларації.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чим заборонено займатися на 3 групі єдиного податку. ФОПи не можуть проводити азартні ігри та лотереї, продавати підакцизні товари, здійснювати обмін валюти, надавати охоронні та поштові послуги, торгувати антикваріатом тощо.

Також Новини.LIVE розповідали, кому доступна податкова соціальна пільга у 2026 році. Зменшити базову суму ПДФО можуть особи з інвалідністю 1-2 групи і батьки дітей з інвалідністю. Але їх місячна зарплата не повинна перевищувати спеціальну межу — 4 660 грн.