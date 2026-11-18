Гроші в руці. Фото: Новини.LIVE

В Україні з наступного року запроваджують нові правила оподаткування доходів, отриманих від продажу товарів через цифрові платформи. Якщо особа користується одночасно кількома онлайн-майданчиками, а її річний дохід перевищує неоподатковуваний ліміт, розмір податкових зобов'язань обчислюватиме податкова та надсилатиме повідомлення-рішення.

Про це повідомляє Державна податкова служба України у Полтавській області, передають Новини.LIVE.

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Коли податок розраховує ДПС

З 1 січня 2027 року контролюючий орган за податковою адресою фізичної особи — продавця визначатиме суму податкового зобов’язання за доходами від продажу товарів через цифрові платформи за двох умов.

Йдеться про такі випадки:

сукупний дохід від продажу товарів через кілька цифрових платформ перевищує 2 000 євро за календарний рік;

річний дохід перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня звітного року.

Для визначення суми доходу та податку ДПС використовуватиме звіти операторів цифрових платформ, податкові розрахунки, інформацію від компетентних органів інших держав у межах міжнародного автоматичного обміну, а також інші наявні відомості.

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Якщо дохід і сума вже утриманого податку зазначені в іноземній валюті, їх перерахують у гривні за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 1 січня відповідного звітного року.

Як податкова інформуватиме платників

Податкове повідомлення-рішення з детальним розрахунком буде надсилатися платнику після того, як податкова служба визначить суму податку до сплати.

Надіслати або вручити таке повідомлення мають не пізніше 1 липня року, наступного за звітним. На сплату зазначеної у документі суми буде виділятися 60 днів з моменту отримання повідомлення.

Якщо продавець має інші доходи, які не пов'язані з діяльністю через цифрові платформи, до цих надходжень будуть застосовуватися загальні правила оподаткування.

Коли почне діяти новий порядок

Оновлені правила оподаткування доходів, які отримані через цифрові сервіси, почне працювати з 1 січня 2027 року.

Додатково передбачений міжнародний автоматичний обмін інформацією про такі доходи. Однак механізм почне працювати після приєднання України до Багатосторонньої угоди про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (DPI MCAA).

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Також Новини.LIVE повідомляли, що за спадщину від батьків доведеться заплатити 23% податку. Це стосується випадків, коли спадкоємець або спадкодавець перебуває в іншій країні та не є податковим резидентом України. Сплачувати податок варто до нотаріального оформлення спадщини.