Деньги в руке. Фото: Новини.LIVE

В Украине со следующего года вводятся новые правила налогообложения доходов, полученных от продажи товаров через цифровые платформы. Если лицо пользуется одновременно несколькими онлайн-площадками, а годовой доход превышает необлагаемый лимит, размер налоговых обязательств будет рассчитывать налоговая служба и направлять уведомление-решение.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины в Полтавской области, передают Новини.LIVE.

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Когда налог рассчитывает ГНС

С 1 января 2027 года контролирующий орган по налоговому адресу физического лица — продавца будет определять сумму налогового обязательства по доходам от продажи товаров через цифровые платформы при двух условиях.

Речь идет о следующих случаях:

совокупный доход от продажи товаров через несколько цифровых платформ превышает 2 000 евро за календарный год;

годовой доход превышает 834 размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года.

Для определения суммы дохода и налога ГНС будет использовать отчеты операторов цифровых платформ, налоговые расчеты, информацию от компетентных органов других государств в рамках международного автоматического обмена, а также другие имеющиеся сведения.

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Как налоговая служба будет информировать плательщиков

Налоговое уведомление-решение с подробным расчетом будет направлено плательщику после того, как налоговая служба определит сумму налога к уплате.

Отправить или вручить такое уведомление должны не позднее 1 июля года, следующего за отчетным. На уплату указанной в документе суммы будет отведено 60 дней с момента получения уведомления.

Если у продавца есть другие доходы, не связанные с деятельностью через цифровые платформы, к этим поступлениям будут применяться общие правила налогообложения.

Когда начнет действовать новый порядок

Обновленные правила налогообложения доходов, полученных через цифровые сервисы, вступят в силу с 1 января 2027 года.

Кроме того, предусмотрен международный автоматический обмен информацией о таких доходах. Однако этот механизм начнет действовать после присоединения Украины к Многостороннему соглашению об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы (DPI MCAA).

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