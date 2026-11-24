Вулиця польського міста. Фото: Pexels

Українцям, які планують поїхати в Польщу на відпочинок, доведеться накопичити більше грошей. У 2027 році будуть підвищені збори з туристів, а платити потрібно за кожну ніч, проведену на курорті. Водночас деякі категорії осіб звільнені від додаткових фінансових витрат. Ми розібралися, до чого готуватися нашим громадянам найближчим часом.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований сайт InPoland.

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Місцеві податки в Польщі з 2027 року

На території Польщі діють місцеві податки і курортні збори, які зазвичай включають до рахунку за свої послуги готелі, спа-центри чи пансіонати. Тобто фактично гості повинні доплачувати за кожну ніч, проведену в закладі.

Станом на кінець 2026 року максимальні розміри фінансового навантаження на одну людину за ніч дорівнюють:

3,46 злотих — місцевий податок;

4,89 злотих — місцевий податок в охоронюваних курортних зонах;

6,67 злотих — курортний збір.

Однак у 2027 році суми підвищить до таких максимальних показників (кожна громада має повноваження затверджувати власні ставки в цих межах):

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5 злотих — місцевий податок у мальовничих місцях;

5,50 злотих — місцевий податок у заповідних курортних зонах;

6,86 злотих — курортний податок.

Припустимо, якщо в готель, розташований біля гір, заселиться родина з чотирьох осіб, то за тиждень проживання вони додатково заплатять 140 злотих. Варто враховувати ці витрати під час планування поїздки в Польщу.

Хто звільнений від сплати місцевого податку

Не всім відпочивальникам потрібно дбати про туристичні збори. Правила щодо нарахування коштів не поширюються на:

осіб із вадами зору та слуху;

дітей з інвалідністю до 16 років;

дітей і школярів в організованих групах, їх опікунів;

осіб, які перебувають в одному місці понад 29 календарних днів поспіль.

Ще одне важливе нововведення з 2027 року стосується мети поїздки в Польщу. Наразі податки стягують з людей, які подорожують для відпочинку і туризму. А згодом єдиним фактором буде проживання в готелі, тож навіть ділова подорож не звільнить від сплати.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE розповідали, що різні документи дають українцям право на проживання в Польщі. Але термін легального перебування обмежений. Наприклад, за біометрією можна подорожувати країнами Шенгенської зони максимум 90 днів протягом 180-денного періоду.

Також ми писали, яку суму готівки перевіряють на кордоні Польщі. Іноземці повинні підтвердити власну платоспроможність, пред’явивши будь-яку валюту. Мінімальна сума на чотири дні перебування за кордоном становить 300 злотих у листопаді 2026 року.