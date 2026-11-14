Українці на автобусній стоянці. Фото: УНІАН

Громадяни України вважаються іноземцями на території Польщі, тому зобов'язані дотримуватися загальних і місцевих правил щодо строку перебування. Максимальний період, протягом якого дозволено проживати в Польщі, залежить від підстави, за якою людина перетнула кордон. Найбільше часу мають українці з картою побиту, хоча умови можуть відрізнятися.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на який період українці можуть в'їхати в Польщу і які документи варто оформити для збільшення цього терміну.

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Біометрія і тимчасовий захист

Найпоширеніший варіант подорожі за кордон для українців — це безвізовий режим. Він дозволяє проживати на території будь-якої держави ЄС максимум 90 днів протягом 180-денного періоду.

Право на поїздки дає біометричний закордонний паспорт, але варто врахувати, що перевищення строку карається забороною повернення до Шенгенської зони від шести місяців до трьох років, штрафом від 20 до 5 000 злотих і записом в інформаційній системі (SIS).

Українці зі статусом PESEL UKR користуються в Польщі тимчасовим захистом і можуть проживати там до моменту скасування спеціальних умов. Рада Європейського Союзу продовжила захист до 4 березня 2028 року, однак у польському законодавстві станом на листопад 2026-го вказана інша кінцева дата.

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Як збільшити період проживання в Польщі

Громадяни України можуть отримати певні документи, які збільшують максимальний термін перебування на території Польщі. Йдеться про:

карту CUKR — видається на три роки;

карту тимчасового побиту — діє від трьох місяців до трьох років і видається іноземцям на підставі роботи, навчання, ведення бізнесу чи возз'єднання з родиною;

карту сталого побиту — дозвіл діє безстроково, але саму карту необхідно міняти кожні 10 років;

карту довгострокового резидента ЄС — посвідка на проживання видається безстроково, але карта підлягає заміні кожні п'ять років.

Звісно, отримати кожен із цих документів дуже непросто, а процедура вимагає виконання багатьох обов'язкових умов. Наприклад, щодо наявності польського коріння чи безперервного володіння PESEL UKR протягом року.

Варто врахувати, що власникам UKR заборонено виїжджати з Польщі на період понад 30 календарних днів. У такому разі статус зміниться на NUE, а тимчасовий захист припиниться.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, яку мінімальну суму потрібно показати на кордоні Польщі в листопаді 2026 року. Від іноземців вимагають підтвердження платоспроможності, тобто пред'явлення готівки, якої вистачить на весь період запланованого перебування. Якщо грошей немає, українців можуть не пропустити.

Також Новини.LIVE розповідали, хто може стати громадянином Німеччини за три роки легального проживання. Право на скорочену процедуру мають іноземці, які уклали шлюб із власником німецького паспорта. Необхідно бути одруженим як мінімум два роки до моменту подання заяви.