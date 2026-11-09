Контролер у транспорті. Фото: УНІАН

У Польщі за проїзд у громадському транспорті без квитка пасажира можуть оштрафувати на кілька сотень злотих. Сума залежить від міста та місцевих правил перевезень. Однак розмір стягнення може зменшитися, якщо пасажир швидко сплатить його після перевірки. Тому українцям, які живуть у Польщі, варто знати не лише ціни на квитки, а й правила контролю.

Скільки доведеться заплатити за безготівковий проїзд у Польщі — дізнавались Новини.LIVE.

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Які штрафи за безквитковий проїзд у Польщі

У Польщі немає єдиної суми штрафу за безквитковий проїзд для всіх міст. Розмір додаткової оплати встановлюють місцеві перевізники або транспортні органи.

Наприклад:

у Варшаві сума штрафу становить 266 злотих;

за безготівковий проїзд у Кракові доведеться віддати 400 злотих;

а в агломерація Верхньої Сілезії сума буде ще вищою — 550 злотих.

Це суми за відсутність дійсного квитка або документа, який дає право на безкоштовний проїзд. До них також можуть додати вартість самого проїзду.

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Скільки доведеться заплатити у Варшаві

У Варшаві за поїздку без дійсного квитка передбачена додаткова оплата у розмірі 266 злотих. Однак пасажир може заплатити менше, якщо не відкладатиме оплату.

Згідно з правилами міського транспортного управління Варшави:

якщо сплатити контролеру одразу під час перевірки, суму зменшать на 40% — до 159,60 злотих;

якщо сплатити протягом семи днів, діятиме знижка 30% — потрібно буде заплатити 186,20 злотих;

якщо оплатити протягом 14 днів, доведеться сплатити повну суму — 266 злотих.

Важливо: вартість самого проїзду, яку також можуть додати до рахунку, не зменшується разом зі штрафом.

Які штрафи у Кракові та Сілезії

У Кракові за поїздку без дійсного квитка передбачена додаткова оплата у розмірі 400 злотих. Якщо сплатити її контролеру або протягом семи днів після отримання вимоги, суму зменшать на 50% — до 200 злотих. Окремо пасажир має оплатити вартість проїзду.

В агломерації Верхньої Сілезії стандартна додаткова оплата за безквитковий проїзд становить 550 злотих. Якщо сплатити контролеру одразу, сума зменшиться до 200 злотих. У разі оплати протягом 14 днів потрібно буде внести 300 злотих.

Що робити, якщо контролер виявив відсутність квитка

Якщо під час перевірки пасажир не має дійсного квитка, контролер може вимагати сплатити додаткову оплату та вартість проїзду. Якщо людина не може або не хоче платити на місці, їй можуть оформити вимогу про оплату.

У такому разі контролер має право попросити документ, що посвідчує особу, щоб встановити дані пасажира. Важливо зберегти отриману вимогу та перевірити зазначені в ній суму й термін оплати.

Якщо пасажир не погоджується зі стягненням, він може подати скаргу. Наприклад, у Кракові на це відведено три місяці від дати поїздки. Водночас подання скарги не скасовує обов'язку сплатити суму та не зупиняє строк, протягом якого можна скористатися знижкою.

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