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Главная Экономика Штраф до 550 злотых: сколько платят в Польше за проезд без билета

Штраф до 550 злотых: сколько платят в Польше за проезд без билета

Ua ru
9 ноября 2026 07:25
Сколько платят за проезд без билета в Польше: актуальные суммы штрафов УНИАН
Контролер в транспорте. Фото: УНИАН

В Польше за проезд в общественном транспорте без билета пассажира могут оштрафовать на несколько сотен злотых. Сумма зависит от города и местных правил перевозки. Однако размер штрафа может уменьшиться, если пассажир быстро оплатит его после проверки. Поэтому украинцам, проживающим в Польше, стоит знать не только цены на билеты, но и правила контроля.

Сколько придется заплатить за безбилетный проезд в Польше — выясняли Новини.LIVE.

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Какие штрафы за безбилетный проезд в Польше

В Польше нет единой суммы штрафа за проезд без билета для всех городов. Размер дополнительной оплаты устанавливают местные перевозчики или транспортные органы.

Например:

  • в Варшаве сумма штрафа составляет 266 злотых;
  • за безбилетный проезд в Кракове придется заплатить 400 злотых;
  • а в агломерации Верхней Силезии сумма будет ещё выше — 550 злотых.

Это суммы за отсутствие действительного билета или документа, дающего право на бесплатный проезд. К ним также может быть добавлена стоимость самого проезда.

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Сколько придется заплатить в Варшаве

В Варшаве за поездку без действительного билета предусмотрена дополнительная оплата в размере 266 злотых. Однако пассажир может заплатить меньше, если не будет откладывать оплату.

Согласно правилам городского транспортного управления Варшавы:

  • если оплатить контролеру сразу во время проверки, сумма будет уменьшена на 40% — до 159,60 злотых;
  • если оплатить в течение семи дней, действует скидка 30% — нужно будет заплатить 186,20 злотых;
  • если оплатить в течение 14 дней, придется заплатить полную сумму — 266 злотых.

Важно: стоимость самого проезда, которую также могут добавить к счету, не уменьшается вместе со штрафом.

Какие штрафы в Кракове и Силезии

В Кракове за поездку без действительного билета предусмотрена дополнительная оплата в размере 400 злотых. Если оплатить ее контролёру или в течение семи дней после получения требования, сумму уменьшат на 50% — до 200 злотых. Отдельно пассажир должен оплатить стоимость проезда.

В агломерации Верхней Силезии стандартная дополнительная оплата за безбилетный проезд составляет 550 злотых. Если оплатить контролеру сразу, сумма уменьшится до 200 злотых. В случае оплаты в течение 14 дней нужно будет внести 300 злотых.

Что делать, если контролер обнаружил отсутствие билета

Если во время проверки у пассажира нет действительного билета, контролер может потребовать уплатить дополнительную плату и стоимость проезда. Если человек не может или не хочет платить на месте, ему могут оформить требование об оплате.

В таком случае контролер имеет право попросить документ, удостоверяющий личность, чтобы установить данные пассажира. Важно сохранить полученное предписание и проверить указанные в нем сумму и срок оплаты.

Если пассажир не согласен с взысканием, он может подать жалобу. Например, в Кракове на это отводится три месяца с даты поездки. При этом подача жалобы не отменяет обязанности уплатить сумму и не приостанавливает срок, в течение которого можно воспользоваться скидкой.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как не переплатить за коммунальные услуги в Польше. Речь идет о тех, кто во время отопительного сезона пытается прикрутить вентили на радиаторах. Такая выходка может обойтись при перерасчете платежки в сотни злотых.

Также Новини.LIVE сообщали, на каких основаниях украинцам лучше находиться в Польше в 2026 году. Большинство граждан находятся под временной защитой PESEL UKR. Однако следует понимать, что при отмене этой защиты придется искать другие законные основания.

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Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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