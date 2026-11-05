Женщина с чашкой чая у батареи. Фото: УНИАН

Некоторые украинцы проживают в Польше. Большинство из них уже адаптировались к менталитету страны, работают и снимают жилье. Однако в поисках способов снизить коммунальные расходы некоторые жильцы многоквартирных домов прибегают к "экономии": во время отопительного сезона перекрывают вентили на радиаторах. Однако такая стратегия не избавит от счетов, а в некоторых случаях приведет к немалым дополнительным начислениям.

Об этом сообщает информационный портал Польши in Poland, передают Новини.LIVE.

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Почему отключенные батареи не избавляют от счетов за отопление

В многоквартирном жилом фонде поддержание стабильной температуры во всем доме является общей ответственностью всех жильцов. Согласно действующим нормативам профильных министерств, в жилых помещениях температура должна составлять не менее 20 градусов по Цельсию, а в ванных комнатах — не менее 24 градусов.

Система начисления услуг обычно основана на комбинированной модели:

Фиксированная плата рассчитывается пропорционально общей площади жилья (для покрытия общих расходов дома на отопление). Переменная плата формируется на основе фактического потребления тепла по показаниям счетчиков или распределителей.

Полный отказ от использования отопительных приборов не отменяет обязанности оплачивать базовую часть расходов. Более того, жилищные кооперативы и объединения совладельцев вводят специальные правила для тех, кто держит батареи выключенными или допускает падение температуры ниже минимальных лимитов.

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Как экономия может обернуться лишними расходами

Показательным стал случай жительницы города Гдыня, которая пыталась уменьшить свои коммунальные платежи, перекрывая радиаторы каждый раз перед выходом из дома.

По итогам отопительного сезона жилищный кооператив выставил ей дополнительный счет на 496,18 злотых. Коммунальщики объяснили, что внутренние правила учета тепла предусматривают корректирующие начисления для владельцев квартир, которые намеренно не обновляют тепловой режим в помещении или не соблюдают минимальные температурные нормы, перекладывая нагрузку на соседние квартиры.

Попытки сэкономить таким образом часто приводят к обратному эффекту — вместо снижения расходов жильцы получают дополнительные финансовые штрафы и рискуют испортить отношения с соседями, чьи стены вынуждены компенсировать холод в соседней квартире.

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