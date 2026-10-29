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Главная Экономика Украинцев предупредили о риске потери жилья: в чем причина

Украинцев предупредили о риске потери жилья: в чем причина

Ua ru
29 октября 2026 18:22
Задолженность за коммунальные услуги может стоить жилья: кому стоит беспокоиться Pexels
Ключи в руках. Фото: Pexels

Украинцы, имеющие задолженность по коммунальным услугам, могут лишиться жилья из-за неоплаченных счетов — потерять квартиру или дом. В 2026 году эта сумма составляет 430 000 гривен. Однако само наличие задолженности за коммунальные услуги не означает автоматического изъятия недвижимости. Для принудительного взыскания необходима предусмотренная законом процедура.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Андрей Гайченко, передают Новини.LIVE.

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Почему заговорили о 430 000 гривен

По словам заместителя министра, ранее квартиру или дом могли изъять за задолженность примерно в 170 000 гривен. Он отметил, что из-за военного положения, изменения валютного курса и финансовой нагрузки на население соответствующую сумму повысили примерно до 430 000 гривен.

Для большинства потребителей коммунальных услуг риск потери единственного жилья из-за долгов остается невысоким, ведь злостных неплательщиков довольно мало.

Могут ли отобрать квартиру за коммунальные долги

Задолженность за жилищно-коммунальные услуги может стать основанием для обращения поставщика услуг в суд. Если задолженность подтверждена соответствующим исполнительным документом, её могут взыскивать в установленном законом порядке. При этом в первую очередь взыскание может осуществляться за счет средств и другого имущества должника в соответствии с законодательством.

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Обращение о взыскании на жилую недвижимость имеет отдельные ограничения и не происходит автоматически только из-за того, что человек перестал оплачивать коммунальные услуги.

Что означает защита единственного жилья

Законодательство предусматривает специальные гарантии для должников, имеющих только одну квартиру или один жилой дом, в котором они фактически проживают.

Важное значение имеют общий размер задолженности по исполнительному производству, статус недвижимости и другие обстоятельства. Даже если долг превышает установленный законом порог, это не означает немедленной потери жилья. Взыскание должно происходить по установленной процедуре с учетом установленных ограничений.

Что делать, если накопился долг за коммунальные услуги

Если задолженность уже возникла, лучше не дожидаться судебного взыскания. Прежде всего стоит проверить правильность начислений и обратиться к поставщику услуг для сверки платежей. Также можно выяснить возможность реструктуризации долга, то есть его постепенного погашения по согласованному графику.

Домохозяйствам с низкими доходами стоит проверить право на жилищную субсидию или другие доступные механизмы поддержки. Коммунальные долги не приводят к автоматическому изъятию единственного жилья. Сумма в 430 000 гривен относится к порогу для применения соответствующего ограничения при принудительном взыскании, а не к обязательному размеру долга, при котором недвижимость изымается.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, что даже с долгом украинцы могут получить жилищную субсидию. В частности, это касается случаев, когда долг большой и погасить его одним платежом будет сложно. В таких случаях на помощь может прийти так называемая реструктуризация долга.

Также Новини.LIVE рассказывали, как должникам не лишиться доступа к банковским картам. Арест не означает, что человек не может пользоваться средствами. Отдельные поступления на банковские карты защищаются законодательством, и исполнительная служба не имеет права трогать такие деньги.

коммунальные услуги недвижимость должники долги конфискация
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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