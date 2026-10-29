Ключі в руках. Фото: Pexels

Українці, які мають заборгованість по комуналці, можуть втратити оселю через несплачені рахунки втратити квартиру або будинок. У 2026 році сума становить у розмірі 430 000 гривень. Однак сама наявність боргу за комунальні послуги не означає автоматичного вилучення нерухомості. Для примусового стягнення необхідна передбачена законом процедура.

Про це повідомив заступник міністра юстиції України Андрій Гайченко, передають Новини.LIVE.

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Чому заговорили про 430 000 гривень

За словами заступника міністра, раніше могли забрати квартиру або будинок за заборгованість приблизно 170 000 гривень. Він зазначив, що через воєнний стан, зміни валютного курсу та фінансового навантаження на населення відповідну суму підвищили приблизно до 430 000 гривень.

Для більшості споживачів комунальних послуг ризик втрати єдиного житла через борги залишається невисоким, ажде злісних неплатників досить мало.

Чи можуть забрати квартиру за комунальні борги

Заборгованість за житлово-комунальні послуги може стати підставою для звернення постачальника послуг до суду. Якщо заборгованість підтверджена відповідним виконавчим документом, її можуть стягувати у встановленому законом порядку. При цьому першочергово стягнення може здійснюватися за рахунок коштів та іншого майна боржника відповідно до законодавства.

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Звернення щодо стягнення на житлову нерухомість має окремі обмеження та не відбувається автоматично лише через те, що людина перестала оплачувати комунальні послуги.

Що означає захист єдиного житла

Законодавство передбачає спеціальні гарантії для боржників, які мають лише одну квартиру або один житловий будинок, де вони фактично проживають.

Важливе значення мають загальний розмір заборгованості за виконавчим провадженням, статус нерухомості та інші обставини. Навіть якщо борг перевищує встановлений законом поріг, це не означає негайної втрати житла. Стягнення має відбуватися за визначеною процедурою з урахуванням установлених обмежень.

Що робити, якщо накопичився борг за комуналку

Якщо заборгованість уже виникла, краще не чекати судового стягнення. Насамперед варто перевірити правильність нарахувань і звернутися до постачальника послуг для звірки платежів. Також можна з'ясувати можливість реструктуризації боргу, тобто його поступового погашення за погодженим графіком.

Домогосподарствам із низькими доходами варто перевірити право на житлову субсидію або інші доступні механізми підтримки. Комунальні борги не призводять до автоматичного вилучення єдиного житла. 430 000 гривень стосуються порога для застосування відповідного обмеження під час примусового стягнення, а не обов'язкового розміру боргу, за який нерухомість вилучають.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що навіть із боргом українці можуть отримати житлову субсидію. Зокрема це стосується випадків, коли борг великий і погасити його одним платежем буде важко. У таких випадках на допомогу може прийти так звана реструктуризація боргу.

Також Новини.LIVE розповідали, як боржникам не втратити доступ до банківських карток. Арешт не означає, що людина не може користуватись коштами. Окремі надходження на банківські картки захищає законодавство і виконавча служба не має право чіпати такі гроші.