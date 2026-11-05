Жінка з чаєм біля батареї. Фото: УНІАН

Деякі українці проживають у Польщі. Більшість з них вже адаптувалась до менталітету країни і вже працюють та винаймають житло. Однак у пошуках способів знизити комунальні витрати дехто з мешканців багатоквартирних будинків вдається до "економії": під час опалювального сезону перекриває вентилі на радіаторах. Проте подібна стратегія не звільнить від рахунків, а в деяких випадках призведе до чималих додаткових нарахувань.

Про це повідомляє інформаційний портал Польщі in Poland, передають Новини.LIVE.

Реклама

Чому вимкнені батареї не рятують від рахунків за опалення

У багатоквартирному житловому фонді підтримка стабільної температури в усьому будинку є спільною відповідальністю всіх мешканців. Згідно з чинними нормативами профільних міністерств, у житлових приміщеннях температура повинна становити не менше 20 градусів Цельсія, а у ванних кімнатах — не менше 24 градусів.

Система нарахування послуг зазвичай базується на комбінованій моделі:

Фіксована плата розраховується пропорційно до загальної площі помешкання (на покриття загальних витрат будинку на опалення). Змінна плата формується на основі фактичного споживання тепла за показаннями лічильників чи розподілювачів.

Повна відмова від використання опалювальних приладів не скасовує обов'язку сплачувати базову частину витрат. Ба більше, житлові кооперативи та об'єднання співвласників запроваджують спеціальні правила для тих, хто тримає батареї вимкненими або допускає падіння температури нижче мінімальних лімітів.

Читайте також:

Як економія може обернутись зайвими витратами

Показовим став випадок мешканки міста Гдиня, яка намагалася зменшити свої комунальні платежі тим, що перекривала радіатори щоразу перед виходом з дому.

За результатами опалювального сезону житловий кооператив виставив їй додатковий рахунок на 496,18 злотих. Комунальники пояснили, що внутрішні правила обліку тепла передбачають коригувальні нарахування для власників квартир, які навмисно не оновлюють тепловий режим у приміщенні або не дотримуються мінімальних температурних норм, перекладаючи навантаження на сусідні квартири.

Спроби зекономити в такий спосіб часто призводять до зворотного ефекту — замість зниження витрат мешканці отримують додаткові фінансові штрафи та ризикують зіпсувати стосунки з сусідами, чиї стіни змушені компенсувати холод у сусідній квартирі.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як швидко отримати громадянство Польщі. Головним правилом залишається проживання на території країни щонайменше 3 роки. Проте зовсім скоро польський уряд може посилити умови отримання польського паспорта.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому не варто українцям розраховувати на довгострокову перспективу проживання у Польщі із PESEL UKR. Експерти радять розглянути перехід на карту CUKR або сталу карту побиту. Однак другий варіант має досить багато складнощів.