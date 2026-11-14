Украинцы на автобусной остановке. Фото: УНИАН

Граждане Украины считаются иностранцами на территории Польши, поэтому обязаны соблюдать общие и местные правила, касающиеся срока пребывания. Максимальный период, в течение которого разрешено проживать в Польше, зависит от основания, по которому человек пересек границу. Больше всего времени имеют украинцы с картой побыту, хотя условия могут отличаться.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какой срок украинцы могут въехать в Польшу и какие документы следует оформить для продления этого периода.

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Биометрия и временная защита

Самый распространенный вариант поездки за границу для украинцев — это безвизовый режим. Он позволяет проживать на территории любого государства ЕС максимум 90 дней в течение 180-дневного периода.

Право на поездки дает биометрический загранпаспорт, но стоит учесть, что превышение срока наказывается запретом на возвращение в Шенгенскую зону от шести месяцев до трех лет, штрафом от 20 до 5 000 злотых и записью в информационной системе (SIS).

Украинцы со статусом PESEL UKR пользуются в Польше временной защитой и могут проживать там до момента отмены специальных условий. Совет Европейского Союза продлил защиту до 4 марта 2028 года, но в польском законодательстве по состоянию на ноябрь 2026 года указана другая конечная дата.

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Как продлить срок пребывания в Польше

Граждане Украины могут получить определенные документы, которые увеличивают максимальный срок пребывания на территории Польши. Речь идет о:

карте CUKR — выдается на три года;

карте временного побыту — действует от трех месяцев до трех лет и выдается иностранцам на основании работы, учебы, ведения бизнеса или воссоединения с семьей;

карте постоянного побыту — разрешение действует бессрочно, но саму карту необходимо обновлять каждые 10 лет;

карте долгосрочного резидента ЕС — вид на жительство выдается бессрочно, но карта подлежит замене каждые пять лет.

Конечно, получить каждый из этих документов очень непросто, а процедура требует выполнения многих обязательных условий. Например, касающихся наличия польских корней или непрерывного владения PESEL UKR в течение года.

Стоит учесть, что владельцам UKR запрещено выезжать из Польши на срок более 30 календарных дней. В таком случае статус изменится на NUE, а временная защита прекратится.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какую минимальную сумму нужно предъявить на границе Польши в ноябре 2026 года. От иностранцев требуют подтверждения платежеспособности, то есть предъявления наличных, которых хватит на весь период запланированного пребывания. Если денег нет, украинцев могут не пропустить.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто может стать гражданином Германии через три года легального проживания. Право на ускоренную процедуру имеют иностранцы, вступившие в брак с обладателем немецкого паспорта. Необходимо быть в браке как минимум два года до момента подачи заявления.