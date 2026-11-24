Улица польского города. Фото: Pexels

Украинцам, планирующим поехать в Польшу на отдых, придется накопить больше денег. В 2027 году будут повышены сборы с туристов, а платить нужно за каждую ночь, проведенную на курорте. В то же время некоторые категории лиц освобождены от дополнительных финансовых расходов. Мы разобрались, к чему следует готовиться нашим гражданам в ближайшее время.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный сайт InPoland.

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Местные налоги в Польше с 2027 года

На территории Польши действуют местные налоги и курортные сборы, которые обычно включают в счет за свои услуги отели, спа-центры или пансионаты. То есть фактически гости должны доплачивать за каждую ночь, проведенную в заведении.

По состоянию на конец 2026 года максимальные размеры финансовой нагрузки на одного человека за ночь составляют:

3,46 злотых — местный налог;

4,89 злотых — местный налог в охраняемых курортных зонах;

6,67 злотых — курортный сбор.

Однако в 2027 году суммы будут повышены до таких максимальных значений (каждая община имеет право утверждать собственные ставки в этих пределах):

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5 злотых — местный налог в живописных местах;

5,50 злотых — местный налог в заповедных курортных зонах;

6,86 злотых — курортный налог.

Допустим, если в отель, расположенный возле гор, заселится семья из четырех человек, то за неделю проживания они дополнительно заплатят 140 злотых. Стоит учитывать эти расходы при планировании поездки в Польшу.

Кто освобожден от уплаты местного налога

Не всем отдыхающим нужно беспокоиться о туристических сборах. Правила начисления денег не распространяются на:

лиц с нарушениями зрения и слуха;

детей с инвалидностью до 16 лет;

детей и школьников в организованных группах, их опекунов;

лиц, находящихся в одном месте более 29 календарных дней подряд.

Еще одно важное нововведение с 2027 года касается цели поездки в Польшу. Сейчас налоги взимаются с людей, путешествующих для отдыха и туризма. А вскоре единственным фактором станет проживание в отеле, поэтому даже деловая поездка не освободит от уплаты.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE сообщали, что разные документы дают украинцам право на проживание в Польше. Но срок легального пребывания ограничен. Например, с биометрическим паспортом можно путешествовать по странам Шенгенской зоны максимум 90 дней в течение 180-дневного периода.

Также мы писали, какую сумму наличных проверяют на границе Польши. Иностранцы должны подтвердить свою платежеспособность, предъявив любую валюту. Минимальная сумма на четыре дня пребывания за границей составляет 300 злотых в ноябре 2026 года.