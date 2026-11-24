Центральный вокзал в Варшаве, Польша. Фото: Новини.LIVE

В Польше продолжаются усиленные проверки законности пребывания и трудоустройства иностранцев. Пограничники совместно с полицией и налоговыми органами проверяют заводы, строительные площадки, склады и хостелы. Только за первое полугодие 2026 года за незаконное пребывание в стране задержали около 11 000 человек — это почти на 70% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Gremi Personal, передают Новини.LIVE.

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Где чаще всего фиксируют нарушения

Осенние месяцы ознаменовались серией масштабных операций Пограничной службы Польши.

С 12 по 13 октября почти 600 сотрудников провели более 1 400 проверок. Среди проверенных было около 530 украинцев. Было задержано более 80 человек. В отношении 60 иностранцев начата процедура депортации.

16 ноября в Кентшинском повете выявили нарушения на производстве, куда Лодзинское агентство труда направило 33 иностранца. Из них — 28 граждан Украины. Люди работали не на тех должностях и не в тех условиях, которые указаны в документах.

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А 17–18 ноября в Силезском воеводстве в ходе операции «Pobyt» проверили 191 иностранца и задержали 33 нарушителя, среди которых оказались и украинцы.

Всего с января по конец октября пограничники выявили более 700 случаев нелегальной занятости. Больше всего нарушений фиксируется среди работников, оформленных через агентства по трудоустройству. Работодателям за такие нарушения грозят штрафы до 50 000 злотых.

Какие документы следует проверить украинцам

Наличие рабочего приглашения или разрешения само по себе не защищает работника, если фактические условия труда не соответствуют документам. В Gremi Personal подчеркивают: иностранец должен работать именно у того работодателя, на той же должности и на условиях, четко прописанных в разрешении или уведомлении о найме.

Особую опасность представляют фиктивные документы от фирм-однодневок или посредников, которые продают «липовые» приглашения или справки для виз и карт пребывания. 18 ноября польские правоохранительные органы разоблачили группировку, которая снабжала иностранных студентов фиктивными справками о наличии финансовых средств — этой схемой успели воспользоваться почти 3 000 человек.

Для иностранца использование поддельных или фиктивных оснований заканчивается потерей легального статуса, решением о депортации и запретом на повторный въезд в Польшу и всю Шенгенскую зону.

Каковы законные основания для пребывания в Польше в 2026 году

В 2026 году украинцам разрешено легально пребывать на территории Польши только при наличии PESEL UKR или других правовых оснований. Однако гражданам следует понимать, что этот статус не будет вечным.

После отмены директивы ЕС о временной защите у украинцев будет 2 варианта:

Вернуться в Украину. Искать другие основания для легального пребывания на территории Польши.

Одним из таких вариантов может быть карта CUKR. Её выдают сроком не менее чем на 3 года.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, почему польские власти ожидают 2,5 миллиона украинцев. Из-за масштабных отключений света в Украине и других коммунальных услуг большинство граждан может уехать на зиму с территории страны. В частности, наплыв ожидают из Киева и Одессы.

Также Новини.LIVE сообщали, куда чаще всего едут украинцы в ЕС. По данным Евростата, первое место занимает Германия по количеству граждан Украины. Однако Польша тоже не отстает от Германии, несмотря на отток беженцев.