Женщина с детьми. Фото: УНИАН

Ситуация в Европе с временной защитой украинцев остается неоднозначной. В странах ЕС статус временной защиты имели 4,37 млн человек, выехавших из Украины из-за полномасштабной войны, развязанной Россией. За месяц их число сократилось на 61 055 человек. Больше всего украинцев находится в Германии, Польше и Чехии. Однако в одной из этих стран число украинских граждан значительно сократилось.

Об этом свидетельствуют статистические данные Eurostat, передают Новини.LIVE.

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Сколько украинцев находятся под временной защитой в странах ЕС

По состоянию на конец сентября 2026 года наибольшее количество людей из Украины, находящихся под временной защитой, проживало в следующих странах:

Германия — 1 300 070 человек, или 29,7% от общего числа в ЕС. Польша — 858 545 человек, или 19,6%. Чехия — 391 720 человек, или 9%.

В каких странах количество украинцев выросло, а в каких сократилось

В период с конца августа по конец сентября 2026 года количество людей с временной защитой выросло в 25 из 27 стран ЕС.

Наибольший абсолютный рост зафиксирован:

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в Германии — на 5 515 человек, или 0,4%;

в Румынии — на 3 900 человек, или 1,8%;

в Италии — на 2 505 человек, или 4,4%.

В то же время в двух странах количество людей, пользующихся временной защитой, сократилось. В Польше этот показатель сократился на 80 850 человек, или 8,6%, а в Чехии — на 6 640 человек, или 1,7%.

Однако уменьшение количества украинцев, имеющих временную защиту, не стоит связывать с выездом граждан.

"Часть могла перейти на другое основание пребывания, сменить страну проживания, а часть изменений может быть связана с актуализацией реестров", — сообщал в специальном комментарии специалист по легализации иностранцев в Польше Semeniaka Law Company Евгений Семеняка.

Где больше всего украинцев на тысячу жителей

Если сравнивать количество людей с временной защитой с общей численностью населения, лидером стала Чехия. Там на тысячу жителей приходилось 35,9 получателей такого статуса.

Следующие места заняли:

Словакия — 28 человек на тысячу жителей;

Кипр — 27,4;

средний показатель в ЕС — 9,7.

Это означает, что относительная нагрузка на население в отдельных странах существенно отличается от общего количества принятых украинцев.

Кто составляет большинство среди получателей временной защиты

По возрасту и полу больше всего украинцев было среди:

взрослых женщин — 44,1%;

взрослых мужчин — 27,9%;

несовершеннолетних — 28 %.

Таким образом, взрослые женщины остаются самой многочисленной группой среди украинцев, пользующихся механизмом временной защиты в Евросоюзе.

До какого времени будет действовать временная защита для украинцев

Временная защита для людей, выехавших из Украины из-за российской агрессии, была введена решением Совета ЕС от 4 марта 2022 года. Этот механизм дает украинцам возможность легально пребывать в странах Евросоюза и пользоваться предусмотренными для них правами и гарантиями.

В июле 2026 года Совет ЕС принял решение продлить временную защиту ещё на год — до 4 марта 2028 года.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, что Австрия ограничивает предоставление временной защиты украинцам. В правительстве этой страны отмечают, что предоставление убежища теперь напрямую зависит от законодательства Украины. Однако большинство украинских граждан с действующей временной защитой сможет перейти на другие условия пребывания в стране.

Также Новини.LIVE рассказывали, как украинцам получить карту CUKR в Польше. Получение такой карты может лишить части льгот и привилегий, которые были доступны при временной защите. Поэтому стоит тщательно подумать, прежде чем получать новый статус.