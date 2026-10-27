Временная защита в Австрии: какие правила ввели для украинцев в 2026 году

Украинские переселенцы. Фото: УНИАН

Еще одна из стран ЕС вводит ограничения на предоставление временной защиты украинцам. Федеральное правительство Австрии утвердило поправки к постановлению о предоставлении убежища гражданам Украины. Однако обновленные правила не только вводят дополнительные требования в отношении военных обязанностей и исключают возможность получения защиты сразу в нескольких странах ЕС, но и упрощают переход на стандартные виды на жительство в соответствии с законодательством Австрии.

Об этом говорится в постановлении правительства Австрии, передают Новини.LIVE.

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Что необходимо для получения временной защиты в 2026 году

Предоставление и продление временной защиты в Австрии теперь напрямую зависит от законодательства Украины. В частности, обязательным условием является то, чтобы украинец выполнил военные обязанности в соответствии с украинским законодательством и при необходимости мог подтвердить их выполнение в приложении "Резерв+".

Это требование не распространяется на граждан, получивших временную защиту в Австрии до 30 июля 2026 года включительно и с тех пор не утративших этот статус.

Ограничения в отношении "двойной защиты" в ЕС

Обновленное постановление четко определяет категории лиц, не имеющих права на временную защиту в Австрии или ее продление:

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Лица, к которым применяются общие исключения и критерии исключения в соответствии с европейской Директивой о массовом притоке (например, из-за угрозы общественной безопасности или совершения тяжких преступлений). Лица, уже имеющие временную защиту в других странах Европейского Союза.

Переход с временной защиты на обычный вид на жительство

Важным нововведением стал добавленный параграф 4a, который позволяет украинцам легально переходить с временной защиты на общие виды на жительство в соответствии с австрийским Законом о поселении и проживании:

Теперь подать заявление на получение обычного вида на жительство можно непосредственно на территории Австрии. Главное условие — заявитель должен четко и безоговорочно отказаться от своего статуса временной защиты. Весь период легального проживания в статусе лица, пользующегося временной защитой, засчитывается в общий стаж проживания на территории страны.

Какие еще страны ограничили предоставление временной защиты украинцам

Ранее мы уже сообщали, что большинство стран также ввели ограничения на предоставление временного убежища мужчинам призывного возраста.

В частности, это такие страны, как:

Германия;

Швейцария;

Чехия;

Испания.

Например, Швейцария не входит в ЕС и может не подчиняться правилам и директивам Европы. Однако страна все же решила ограничить предоставление статуса S.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, к чему стоит готовиться украинским беженцам в Чехии. Спикер Палаты представителей Чешской Республики рассказал, что в правительстве велись дискуссии о полной отмене выплат всем украинцам. Однако из-за противников такого решения чешские чиновники сошлись на сокращении выплат.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему украинские пенсионеры за рубежом могут лишиться пенсии. В частности, это касается лиц, имеющих статус временной защиты или находящихся за границей более 183 дней в году, но не оформивших документы на постоянное место жительства. Чтобы избежать потери выплат, необходимо пройти идентификацию личности до 31 декабря.