Тимчасовий захист в Австрії: які правила запровадили для українців у 2026 році

Українські переселенці. Фото: УНІАН

Ще одна з країн ЄС запроваджує обмеження щодо надання тимчасового захисту українцям. Федеральний уряд Австрії ухвалив зміни до постанови про надання притулку громадянам з України. Однак оновлені правила не лише запроваджують додаткові вимоги щодо військових обов'язків і усувають можливість отримувати захист одразу в кількох країнах ЄС, а також спрощують перехід на стандартні дозволи на проживання за законами Австрії.

Про це йдеться у постанові уряду Австрії, передають Новини.LIVE.

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Що необхідно для отримання тимчасового захисту у 2026 році

Надання та продовження тимчасового захисту в Австрії тепер прямо залежить від законодавства України. Зокрема, обов'язковою умовою є те, щоб українець виконав військові обов'язки за українським законодавством і за потреби міг підтвердити їх виконання у додатку "Резерв+".

Ця вимога не поширюється на громадян, які отримали тимчасовий захист в Австрії до 30 липня 2026 року включно і відтоді не втрачали цей статус.

Обмеження щодо "подвійного захисту" в ЄС

Оновлена постанова чітко визначає категорії осіб, які не мають права на тимчасовий захист в Австрії або його продовження:

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Особи, до яких застосовуються загальні винятки та критерії виключення згідно з європейською Директивою про масовий прилив (наприклад, через загрозу громадській безпеці чи скоєння тяжких злочинів). Особи, які вже мають тимчасовий захист в інших країнах Європейського Союзу.

Перехід з тимчасового захисту на звичайний ВНЖ

Важливим нововведенням став доданий параграф 4a, який дозволяє українцям легально переходити з тимчасового захисту на загальні дозволи на проживання за австрійським Законом про поселення та проживання:

Тепер подати заяву на отримання звичайного ВНЖ можна безпосередньо на території Австрії. Головна умова — заявник має чітко та безвідклично відмовитися від свого статусу тимчасового захисту. Весь період легального проживання в статусі тимчасово захищеного зараховується до загальних років проживання на території країни.

Які ще країни обмежили надання тимчасового захисту українцям

Раніше ми вже повідомляли, що більшість країн також запровадила обмеження надання тимчасового прихистку чоловікам призовного віку.

Зокрема, це такі країни як:

Німеччина;

Швейцарія;

Чехія;

Іспанія.

Наприклад, Швейцарія не входить до ЄС і може не підпорядковуватись до правил та директив Європи. Однак країна все ж вирішила обмежити надання статусу S.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, до чого варто готуватись українським біженцям у Чехії. Спікер Палати представників Чеської Республіки розповів, що в уряді відбувались дискусії щодо повного скасування виплат всім українцям. Однак через противників такого рішення, чеські чиновники зійшлись на скороченні виплат.

Також Новини.LIVE розповідали, чому українські пенсіонери за кордоном можуть втратити пенсію. Окремо це стосується осіб, які мають статус тимчасового захисту або перебувають за кордоном понад 183 дні на рік, але не оформлювали документи на постійне місце проживання. Аби уникнути втрати виплат, треба пройти ідентифікацію особи до 31 грудня.