Чоловік йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Українські пенсіонери за кордоном можуть втратити пенсію. Громадяни, які отримують пенсії та тимчасово проживають за межами України, зобов'язані один раз на рік проходити ідентифікацію особи — до 31 грудня. Щоб не втратити пенсійні виплати, пенсіонери можуть обрати один із кількох зручних дистанційних або консульських способів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Хто саме має звернутись до ПФУ

Це варто зробити одержувачам українських пенсій, які мають статус тимчасового захисту чи біженця або перебувають за кордоном понад 183 дні на рік, але не оформлювали документи на постійне місце проживання. Аби уникнути обмежень і непорозумінь, варто вирішити це питання завчасно.

Окрема вимога існує для пенсіонерів, які виїхали з тимчасово окупованих територій України є обов'язок повідомити Пенсійний фонд про неотримання пенсійних виплат від Російської Федерації.

Як пройти ідентифікацію

Всього є 4 способи. Кожен українець може обрати для себе зручний. Ті, хто перебуває за кордоном — не обов'язково повертатись в Україну, аби пройти ідентифікацію особи.

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1 спосіб: онлайн

Найшвидший спосіб пройти процедуру — скористатися електронними сервісами Пенсійного фонду України за допомогою "Дія.Підпису".

Через вебпортал ПФУ:

Зайдіть на офіційний вебпортал електронних послуг ПФУ. Натисніть "Вхід" та оберіть авторизацію "За Дія.Підпис". Отримайте код та відскануйте QR-код за допомогою мобільного додатка "Дія". Підтвердьте особу через перевірку за фото та введіть п’ятизначний код "Дія.Підпису". Після успішного входу ідентифікація вважається пройденою, а інформація з'явиться в розділі "Мої звернення".

Через мобільний застосунок "Пенсійний фонд України" все набагато простіше. Достатньо лише:

Встановити додаток на смартфоні. Обрати опцію "Увійти за Дія.Підпис" та підтвердити вхід за допомогою фотоперевірки й п’ятизначного коду.

2 спосіб: ідентифікація через відеодзвінок

Цей формат передбачає проведення відеодзвінка з працівником Пенсійного фонду, під час якого пенсіонер відповідає на запитання та пред'являє паспорт.

Попередньо необхідно подати заяву:

На вебпорталі ПФУ оберіть вкладку "Ідентифікація у режимі відеоконференцзв'язку", заповніть особисті дані, виберіть зручний месенджер для зв'язку і надайте згоду на обробку даних і надішліть заяву. Або ж зателефонуйте до Контакт-центру ПФУ за номерами: 0800 503 753, (044) 281 08 70 або (044) 281 08 71, виберіть у голосовому меню "Питання щодо проходження ідентифікації" (цифра 3) та надайте оператору необхідні дані.

3 спосіб: через закордонні дипломатичні установи України

Якщо пенсіонер перебуває за кордоном, він може звернутися до посольства або консульства України для отримання документа, що посвідчує факт, що особа є живою.

Отриманий документ разом із заявою про поновлення виплат можна надіслати:

Поштою до територіального органу ПФУ в Україні. Онлайн через вебпортал Фонду, засвідчивши документи кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що буде з розміром української пенсії громадян, які працювали за кордоном. Українці, які були на заробітках у Польщі — їхні відпрацьовані роки зарахують до стажу. Сам стаж підтвердити можна спеціальним документом PL-UA 6.

Також Новини.LIVE повідомляли, який документ може збільшити розмір пенсій учасникам бойових дій. Доплата до пенсії становитиме 25% від розміру прожиткового мінімуму. Для правильно перерахунку пенсії учаснику бойових дій необхідно подати до Пенсійного фонду відповідну заяву.