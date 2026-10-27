Мужчина идёт по улице. Фото: Новини.LIVE

Украинские пенсионеры, проживающие за рубежом, могут лишиться пенсии. Граждане, получающие пенсию и временно проживающие за пределами Украины, обязаны один раз в год проходить идентификацию личности — до 31 декабря. Чтобы не лишиться пенсионных выплат, пенсионеры могут выбрать один из нескольких удобных дистанционных или консульских способов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Кто именно должен обратиться в ПФУ

Это следует сделать получателям украинских пенсий, имеющим статус временной защиты или беженца либо находящимся за границей более 183 дней в году, но не оформлявшим документы на постоянное место жительства. Чтобы избежать ограничений и недоразумений, стоит решить этот вопрос заблаговременно.

Отдельное требование касается пенсионеров, выехавших с временно оккупированных территорий Украины: они обязаны уведомить Пенсионный фонд о неполучении пенсионных выплат от Российской Федерации.

Как пройти идентификацию

Всего есть 4 способа. Каждый украинец может выбрать для себя удобный. Тем, кто находится за границей, не обязательно возвращаться в Украину, чтобы пройти идентификацию личности.

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1-й способ: онлайн

Самый быстрый способ пройти процедуру — воспользоваться электронными сервисами Пенсионного фонда Украины с помощью "Дія.Підпису".

Через веб-портал ПФУ:

Зайдите на официальный веб-портал электронных услуг ПФУ. Нажмите "Вход" и выберите авторизацию "Через Дія.Підпис". Получите код и отсканируйте QR-код с помощью мобильного приложения "Дія". Подтвердите личность посредством проверки по фотографии и введите пятизначный код "Дія.Підпис". После успешного входа идентификация считается пройденной, а информация появится в разделе "Мои обращения".

С помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд Украины" все гораздо проще. Достаточно лишь:

Установить приложение на смартфон. Выбрать опцию "Войти через Дія.Підпис" и подтвердить вход с помощью фотопроверки и пятизначного кода.

2-й способ: идентификация через видеозвонок

Этот формат предусматривает проведение видеозвонка с сотрудником Пенсионного фонда, во время которого пенсионер отвечает на вопросы и предъявляет паспорт.

Предварительно необходимо подать заявление:

На веб-портале ПФУ выберите вкладку "Идентификация в режиме видеоконференцсвязи", заполните личные данные, выберите удобный мессенджер для связи, дайте согласие на обработку данных и отправьте заявление. Или позвоните в Контакт-центр ПФУ по номерам: 0800 503 753, (044) 281 08 70 или (044) 281 08 71, выберите в голосовом меню "Вопросы по прохождению идентификации" (цифра 3) и предоставьте оператору необходимые данные.

3-й способ: через зарубежные дипломатические представительства Украины

Если пенсионер находится за границей, он может обратиться в посольство или консульство Украины для получения документа, подтверждающего факт, что данное лицо живо.

Полученный документ вместе с заявлением о возобновлении выплат можно отправить:

По почте в территориальный орган ПФУ в Украине. Онлайн через веб-портал Фонда, заверив документы квалифицированной электронной подписью (КЭП).

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, что будет с размером украинской пенсии граждан, работавших за рубежом. Украинцам, которые были на заработках в Польше, их отработанные годы зачтут в стаж. Сам стаж подтвердить можно специальным документом PL-UA 6.

Также Новини.LIVE сообщали, какой документ может увеличить размер пенсий участникам боевых действий. Доплата к пенсии составит 25% от размера прожиточного минимума. Для правильного перерасчета пенсии участнику боевых действий необходимо подать в Пенсионный фонд соответствующее заявление.