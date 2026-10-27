Пенсии украинцев за рубежом под угрозой: кого касаются эти правила
Украинские пенсионеры, проживающие за рубежом, могут лишиться пенсии. Граждане, получающие пенсию и временно проживающие за пределами Украины, обязаны один раз в год проходить идентификацию личности — до 31 декабря. Чтобы не лишиться пенсионных выплат, пенсионеры могут выбрать один из нескольких удобных дистанционных или консульских способов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Кто именно должен обратиться в ПФУ
Это следует сделать получателям украинских пенсий, имеющим статус временной защиты или беженца либо находящимся за границей более 183 дней в году, но не оформлявшим документы на постоянное место жительства. Чтобы избежать ограничений и недоразумений, стоит решить этот вопрос заблаговременно.
Отдельное требование касается пенсионеров, выехавших с временно оккупированных территорий Украины: они обязаны уведомить Пенсионный фонд о неполучении пенсионных выплат от Российской Федерации.
Как пройти идентификацию
Всего есть 4 способа. Каждый украинец может выбрать для себя удобный. Тем, кто находится за границей, не обязательно возвращаться в Украину, чтобы пройти идентификацию личности.
1-й способ: онлайн
Самый быстрый способ пройти процедуру — воспользоваться электронными сервисами Пенсионного фонда Украины с помощью "Дія.Підпису".
Через веб-портал ПФУ:
- Зайдите на официальный веб-портал электронных услуг ПФУ.
- Нажмите "Вход" и выберите авторизацию "Через Дія.Підпис".
- Получите код и отсканируйте QR-код с помощью мобильного приложения "Дія".
- Подтвердите личность посредством проверки по фотографии и введите пятизначный код "Дія.Підпис".
- После успешного входа идентификация считается пройденной, а информация появится в разделе "Мои обращения".
С помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд Украины" все гораздо проще. Достаточно лишь:
- Установить приложение на смартфон.
- Выбрать опцию "Войти через Дія.Підпис" и подтвердить вход с помощью фотопроверки и пятизначного кода.
2-й способ: идентификация через видеозвонок
Этот формат предусматривает проведение видеозвонка с сотрудником Пенсионного фонда, во время которого пенсионер отвечает на вопросы и предъявляет паспорт.
Предварительно необходимо подать заявление:
- На веб-портале ПФУ выберите вкладку "Идентификация в режиме видеоконференцсвязи", заполните личные данные, выберите удобный мессенджер для связи, дайте согласие на обработку данных и отправьте заявление.
- Или позвоните в Контакт-центр ПФУ по номерам: 0800 503 753, (044) 281 08 70 или (044) 281 08 71, выберите в голосовом меню "Вопросы по прохождению идентификации" (цифра 3) и предоставьте оператору необходимые данные.
3-й способ: через зарубежные дипломатические представительства Украины
Если пенсионер находится за границей, он может обратиться в посольство или консульство Украины для получения документа, подтверждающего факт, что данное лицо живо.
Полученный документ вместе с заявлением о возобновлении выплат можно отправить:
- По почте в территориальный орган ПФУ в Украине.
- Онлайн через веб-портал Фонда, заверив документы квалифицированной электронной подписью (КЭП).
С чем еще стоит ознакомиться
Недавно Новини.LIVE сообщали, что будет с размером украинской пенсии граждан, работавших за рубежом. Украинцам, которые были на заработках в Польше, их отработанные годы зачтут в стаж. Сам стаж подтвердить можно специальным документом PL-UA 6.
Также Новини.LIVE сообщали, какой документ может увеличить размер пенсий участникам боевых действий. Доплата к пенсии составит 25% от размера прожиточного минимума. Для правильного перерасчета пенсии участнику боевых действий необходимо подать в Пенсионный фонд соответствующее заявление.