Мужчина на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине проживает немало граждан, которые работали или продолжают работать в Польше. Когда приближается пенсионный возраст, возникает логичный вопрос — как этот период повлияет на украинскую пенсию. Польский стаж могут учесть при выходе на заслуженный отдых, однако есть нюанс, на который стоит обратить внимание.



О порядке учета работы в Польше при начислении пенсии рассказали в Пенсионном фонде, передают Новини.LIVE.

У Украины есть соглашение с Польшей

Украинцы, которые были на заработках в Польше, могут быть спокойны — отработанные годы зачтут в стаж. Но при условии официальной работы и прямой необходимости, например, если украинского стажа не хватает для получения права на пенсию. Это регулируется соглашением между двумя странами, которое вступило в силу с 1 января 2014 года.

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Документ имеет простую логику — для определения права на пенсию учитывается стаж, накопленный в обеих странах. Впрочем, каждое из государств выплачивает пенсию только с учетом того стажа, который человек получил именно на его территории.

Что это значит для пенсии в Украине

Если украинец условно накопил 30 лет стажа за время работы в Украине и 3 года проработал в Польше, эти периоды могут суммироваться. Соответственно, будет зачтено 33 года стажа, чего достаточно для выхода на пенсию в 60 лет по правилам, действующим в 2026 году.

Однако есть и важный нюанс. Не стоит рассчитывать, что вместе с польским стажем учтут заработную плату и это положительно повлияет на выплаты в гривнах. ПФУ примет во внимание только годы работы, а размер пенсии будет определяться в соответствии с украинским законодательством, исходя из уровня заработка человека на Родине.

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Что нужно для подтверждения стажа

Польский стаж подтверждается специальным документом PL-UA 6, который выдает польское Управление социального страхования (ZUS). Данный бланк содержит необходимую информацию о периоде официальной работы.

Важно, что для украинцев процедура подтверждения стажа практически автоматическая. Достаточно обратиться в Пенсионный фонд Украины по месту жительства и уведомить специалистов о наличии стажа работы в Польше.

Далее выполняют 4 простых шага:

подача документов, подтверждающих работу в Польше;

ПФУ оформляет формуляр связи;

документ отправляется в ZUS

после получения подтверждения от учреждения ПФУ прибавляет зарубежный стаж к украинскому.

Важно отметить, что в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет украинцам потребуется иметь минимум 33 года стажа. В 2027 году правила ужесточат, и потребуется уже 34 года. Поэтому наличие польского стажа может сыграть на руку и избавить от дополнительных лет работы после достижения пенсионного возраста.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинские пенсионеры могут недополучить выплаты. В определенных случаях из пенсии могут вычесть 20%, 50% или даже 75% суммы. Обычно проблемы возникают из-за переплаты пенсии или же открытия исполнительного производства.

Также Новини.LIVE сообщали о перерасчете пенсий в ноябре. На этот период не предусмотрено масштабных повышений. Однако отдельные категории могут получить дополнительные выплаты.