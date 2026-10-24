Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Украинцам засчитают стаж из Польши, но есть нюанс: что будет с размером пенсии

Украинцам засчитают стаж из Польши, но есть нюанс: что будет с размером пенсии

Ua ru
24 октября 2026 05:45
Стаж работы в Польше для пенсии в Украине: правила зачисления Новини.LIVE
Мужчина на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине проживает немало граждан, которые работали или продолжают работать в Польше. Когда приближается пенсионный возраст, возникает логичный вопрос — как этот период повлияет на украинскую пенсию. Польский стаж могут учесть при выходе на заслуженный отдых, однако есть нюанс, на который стоит обратить внимание.

О порядке учета работы в Польше при начислении пенсии рассказали в Пенсионном фонде, передают Новини.LIVE.

У Украины есть соглашение с Польшей

Украинцы, которые были на заработках в Польше, могут быть спокойны — отработанные годы зачтут в стаж. Но при условии официальной работы и прямой необходимости, например, если украинского стажа не хватает для получения права на пенсию. Это регулируется соглашением между двумя странами, которое вступило в силу с 1 января 2014 года.

Реклама

Документ имеет простую логику — для определения права на пенсию учитывается стаж, накопленный в обеих странах. Впрочем, каждое из государств выплачивает пенсию только с учетом того стажа, который человек получил именно на его территории.

Что это значит для пенсии в Украине

Если украинец условно накопил 30 лет стажа за время работы в Украине и 3 года проработал в Польше, эти периоды могут суммироваться. Соответственно, будет зачтено 33 года стажа, чего достаточно для выхода на пенсию в 60 лет по правилам, действующим в 2026 году.

Однако есть и важный нюанс. Не стоит рассчитывать, что вместе с польским стажем учтут заработную плату и это положительно повлияет на выплаты в гривнах. ПФУ примет во внимание только годы работы, а размер пенсии будет определяться в соответствии с украинским законодательством, исходя из уровня заработка человека на Родине.

Читайте также:

Что нужно для подтверждения стажа

Польский стаж подтверждается специальным документом PL-UA 6, который выдает польское Управление социального страхования (ZUS). Данный бланк содержит необходимую информацию о периоде официальной работы.

Важно, что для украинцев процедура подтверждения стажа практически автоматическая. Достаточно обратиться в Пенсионный фонд Украины по месту жительства и уведомить специалистов о наличии стажа работы в Польше.

Далее выполняют 4 простых шага:

  • подача документов, подтверждающих работу в Польше;
  • ПФУ оформляет формуляр связи;
  • документ отправляется в ZUS
  • после получения подтверждения от учреждения ПФУ прибавляет зарубежный стаж к украинскому.

Важно отметить, что в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет украинцам потребуется иметь минимум 33 года стажа. В 2027 году правила ужесточат, и потребуется уже 34 года. Поэтому наличие польского стажа может сыграть на руку и избавить от дополнительных лет работы после достижения пенсионного возраста.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинские пенсионеры могут недополучить выплаты. В определенных случаях из пенсии могут вычесть 20%, 50% или даже 75% суммы. Обычно проблемы возникают из-за переплаты пенсии или же открытия исполнительного производства.

Также Новини.LIVE сообщали о перерасчете пенсий в ноябре. На этот период не предусмотрено масштабных повышений. Однако отдельные категории могут получить дополнительные выплаты.

Польша пенсии пенсионеры стаж Пенсионный Фонд
Писаренко Владислав - редактор
Автор:
Писаренко Владислав

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации