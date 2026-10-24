Чоловік на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні налічується чимало громадян, які працювали або продовжують працювати в Польщі. Коли наближається пенсійний вік виникає логічне питання — як цей період вплине на українську пенсію. Польський стаж можуть врахувати при виході на заслужений відпочинок, однак є нюанс, на який варто звернути увагу.



Про порядок включення роботи у Польщі до пенсії розповіли у Пенсійному фонді, передають Новини.LIVE.

Україна має угоду з Польщею

Українці, які були на заробітках у Польщі можуть бути спокійні — відпрацьовані роки зарахують до стажу. Але за умови офіційної роботи та прямої необхідності, наприклад, якщо українського стажу не вистачає для набуття права на пенсію. Це регулюється угодою між двома країнами, яка почала діяти з 1 січня 2014 року.

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Документ має просту логіку — для визначення права на пенсію беруть стаж, набутий в обох країнах. Втім, кожна з держав виплачує пенсію лише з урахуванням того стажу, який людина отримала саме на її території.

Що це значить для пенсії в Україні

Якщо українець умовно накопичив 30 років стажу за час роботи в Україні й 3 роки працював у Польщі, ці періоди можуть сумуватися. Відповідно, буде зараховано 33 роки стажу, чого достатньо для виходу на пенсію у 60 років за правилами, що діють у 2026 році.

Однак є і важливий нюанс. Не варто розраховувати, що разом з польським стажем врахують заробітну плату і це позитивно вплине на виплати у гривнях. ПФУ візьме до уваги тільки роки роботи, а розмір пенсії буде визначатися згідно з українським законодавством, виходячи з рівня заробітку людини на Батьківщині.

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Що потрібно для підтвердження стажу

Польський стаж підтверджується спеціальним документом PL-UA 6, який видає польське Управління соціального страхування (ZUS). Даний формуляр містить необхідну інформацію про період офіційної роботи.

Важливо, що для українців процедура підтвердження стажу майже автоматична. Достатньо звернутися до Пенсійного фонду України за місцем проживання та попередити фахівців про наявність стажу роботи у Польщі.

Далі виконують 4 прості кроки:

подання документів, що підтверджують роботу в Польщі;

ПФУ оформлює формуляр зв'язку;

документ надсилають до ZUS

після отримання підтвердження від установи ПФУ додає закордонний стаж до українського.

Важливо зазначити, що у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років українцям потрібно мати мінімум 33 роки стажу. У 2027 році правила посилять і знадобиться вже 34 роки. Тому наявність польського стажу може зіграти на руку і врятує від додаткових років роботи після досягнення пенсійного віку.

Раніше Новини.LIVE писали, що українські пенсіонери можуть недорахуватися виплат. У певних випадках з пенсії можуть вирахувати 20%, 50% або навіть 75% суми. Зазвичай проблеми виникають через переплату пенсії або ж відкриття виконавчого провадження.

Також Новини.LIVE повідомляли, про перерахунок пенсій у листопаді. На цей період не передбачено масштабних підвищень. Однак окремі категорії можуть отримати додаткові виплати.