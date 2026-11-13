Жінка із дітьми. Фото: УНІАН

Ситуація в Європі щодо тимчасового захисту українців залишається неоднозначною. В країнах ЄС статус тимчасового захисту мали 4,37 млн людей, які виїхали з України через повномасштабну війну Росії. За місяць їхня кількість скоротилася на 61 055 осіб. Найбільше українців в Німеччині, Польщі та Чехії. Проте в одній з цих країн українських громадян значно поменшало.

Про це свідчать статистичні дані Eurostat, передають Новини.LIVE.

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Скільки українців перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС

На кінець вересня 2026 року найбільше людей із тимчасовим захистом з України проживали в таких країнах:

Німеччина — 1 300 070 осіб, або 29,7% від загальної кількості в ЄС. Польща — 858 545 осіб, або 19,6%. Чехія — 391 720 осіб, або 9%.

У яких країнах кількість українців зросла, а де скоротилася

Між кінцем серпня та кінцем вересня 2026 року кількість людей із тимчасовим захистом зросла у 25 із 27 країн ЄС.

Найбільше абсолютне збільшення зафіксували:

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у Німеччині — на 5 515 осіб, або 0,4%;

у Румунії — на 3 900 осіб, або 1,8%;

в Італії — на 2 505 осіб, або 4,4%.

Водночас у двох країнах кількість людей із тимчасовим захистом зменшилася. У Польщі показник скоротився на 80 850 осіб, або 8,6%, а в Чехії — на 6 640 осіб, або 1,7%.

Проте зменшення кількості українців із тимчасовим захистом на варто повʼязувати із виїздом громадян.

"Частина могла перейти на іншу підставу перебування, змінити державу проживання, а частина змін може бути пов'язана з актуалізацією реєстрів", — повідомляв в спеціальному коментарі спеціаліст з легалізації іноземців у Польщі Semeniaka Law Company Євгеній Семеняка.

Де найбільше українців на тисячу жителів

Якщо порівнювати кількість людей із тимчасовим захистом із загальною чисельністю населення, лідером стала Чехія. Там на тисячу жителів припадало 35,9 отримувача такого статусу.

Наступні місця посіли:

Словаччина — 28 осіб на тисячу жителів;

Кіпр — 27,4;

середній показник у ЄС — 9,7.

Це означає, що відносне навантаження на населення в окремих країнах суттєво відрізняється від загальної кількості прийнятих українців.

Хто становить більшість серед отримувачів тимчасового захисту

За віком і статтю найбільше українців було серед:

дорослих жінок — 44,1%;

дорослих чоловіків — 27,9%;

неповнолітніх — 28%.

Отже, дорослі жінки залишаються найбільшою групою серед українців, які користуються механізмом тимчасового захисту в Євросоюзі.

До якого часу діятиме тимчасовий захист для українців

Тимчасовий захист для людей, які виїхали з України через російську агресію, запровадили рішенням Ради ЄС від 4 березня 2022 року. Цей механізм дає можливість українцям легально перебувати в країнах Євросоюзу та користуватися передбаченими для них правами й гарантіями.

У липні 2026 року Рада ЄС ухвалила рішення продовжити тимчасовий захист ще на рік — до 4 березня 2028 року.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що Австрія обмежує надання тимчасового захисту українцям. В іноземному уряді зазначають, що прихистку тепер прямо залежить від законодавства України. Проте більшість українських громадян із дійсним тимчасовим захистом зможе перейти на інші умови перебування в країні.

Також Новини.LIVE розповідали, як українцям отримати карту CUKR у Польщі. Отримання такої карти може зняти частину пільг та привілеїв, які були доступні із тимчасовим захистом. Тож варто ретельно подумати перед тим як отримувати новий статус.