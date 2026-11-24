Центральний вокзал у Варшаві, Польща. Фото: Новини.LIVE

У Польщі тривають посилені перевірки легальності перебування та працевлаштування іноземців. Прикордонники разом із поліцією та податковою перевіряють заводи, будівельні майданчики, склади й хостели. Лише за перше півріччя 2026 року за незаконне перебування в країні затримали близько 11 000 осіб — це майже на 70% більше, ніж торік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз Gremi Personal, передають Новини.LIVE.

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Де найчастіше фіксують порушення

Осінні місяці відзначилися серією масштабних операцій Прикордонної служби Польщі.

З 12 по 13 жовтня майже 600 службовців провели понад 1 400 перевірок. Серед перевірених було близько 530 українців. Затримано було понад 80 осіб. А щодо 60 іноземців розпочата процедура депортації.

16 листопада у Кентшинському повіті викрили порушення на виробництві, куди лодзька агенція праці направила 33 іноземців. З них — 28 громадян України. Люди працювали не на тих посадах та умовах, що вказані в документах.

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А 17-18 листопада у Сілезькому воєводстві під час операції Pobyt перевірили 191 іноземця і затримали 33 порушників, серед яких виявилися й українці.

Загалом із січня до кінця жовтня прикордонники виявили понад 700 випадків нелегальної зайнятості. Найбільше порушень фіксують серед працівників, оформлених через агенції праці. Роботодавцям за такі порушення загрожують штрафи до 50 000 злотих.

Які документи варто перевірити українцям

Наявність робочого запрошення чи дозволу самі по собі не захищають працівника, якщо фактичні умови праці розходяться з паперами. У Gremi Personal наголошують: іноземець повинен працювати саме в того роботодавця, на тій самій посаді та на умовах, чітко прописаних у дозволі чи повідомленні про доручення праці.

Окрему небезпеку становлять фіктивні документи від фірм-одноденок або посередників, які продають "липові" запрошення чи довідки для віз і карт побиту. 18 листопада польські правоохоронці викрили угруповання, яке забезпечувало іноземних студентів фіктивними виписками про наявність фінансів — цією схемою встигли скористатися майже 3 000 осіб.

Для іноземця використання підроблених або фіктивних підстав закінчується втратою легального статусу, рішенням про депортацію та забороною на повторний в'їзд до Польщі й усієї Шенгенської зони.

Які легальні підстави перебування в Польщі у 2026 році

У 2026 році українцям дозволено легально перебувати на території Польщі лише за наявності PESEL UKR або інших правових підстав. Проте громадянам варто розуміти, що цей статус не буде вічним.

Після скасування директиви ЄС стосовно тимчасового захисту в українців буде 2 варіанти:

Повертатись в Україну. Шукати інші підстави для легального перебування на території Польщі.

Одним з таких варіантів може бути карта CUKR. Її видають терміном щонайменше на 3 роки.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чому польська влада очікує на 2,5 мільйонів українців. Через масштабні відключення світла в Україні та інших комунальних благ, більшість громадян може виїхати на зиму з території країни. Зокрема напливу очікують з Києва та Одеси.

Також Новини.LIVE повідомляли, куди найчастіше їдуть українці в ЄС. За даними Євростату, перше місце посідає Німеччина за кількістю громадян України. Однак Польща теж не відстає від Німеччини, не дивлячись на відтік біженців.