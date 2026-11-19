Українські біженці на кордоні. Фото: УНІАН

Польський уряд готується до можливої хвилі українських біженців. Варшава розглядає три сценарії розвитку подій на випадок, якщо російські атаки на українську енергетику та іншу комунальну інфраструктуру спричинять масштабні блекаути цієї зими. Військові аналітики прогнозують наплив до 2,5 мільйона українців, однак такий варіант вважають найменш імовірним.

Про це повідомляє Rzeczpospolita, передають Новини.LIVE.

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З яких міст ймовірніше поїдуть українці

Колишній офіцер Служби військової розвідки Польщі підполковник Мацей Коровай застерігає, що нинішня зима може стати найважчою за весь час війни. Якщо росіяни зосередять удари по інфраструктурі мегаполісів, під найбільшим тиском опиняться Київ та Одеса, де сукупно проживає близько 4,5 млн людей. За його словами, внутрішні ресурси України для розміщення переселенців уже значною мірою вичерпані. Тож до Польщі потенційно можуть вирушити до 2,5 мільйонів українців.

Експерт Центру східних досліджень (OSW) Кшиштоф Нечипор звертає увагу на нову тактику та озброєння РФ:

росіяни застосовують реактивні безпілотники "Герань-5", які розвивають швидкість до 450 км/год і несуть 90-кілограмову бойову частину, здатну перебивати сталеві опори ЛЕП та мостів;

Україна відчуває дефіцит засобів ППО, а модернізація захисту проти реактивних дронів потребує часу.

Проте розвиток ситуації взимку все ж залежатиме від чотирьох чинників: запасів російських ракет, можливостей української ППО, суворості морозів та перебігу мирних переговорів.

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Водночас аналітики зауважують, що самі українці ретельно готувалися до викликів — держава розробила закритий "план стійкості", а жителі міст масово запаслися генераторами та зарядними станціями.

До чого готується Варшава

Міністерство внутрішніх справ Польщі повідомили разом із воєводами, Прикордонною службою та Агентством стратегічних резервів ще наприкінці вересня прорахували три варіанти розвитку подій:

Відсутність нової хвилі міграції з України. Приїзд українців, які вже бували в Польщі та зупинятимуться у своїх родичів, котрі там проживають. Масовий наплив біженців, подібний до весни 2022 року.

Заступник міністра внутрішніх справ Мацей Дущик вважає, що наразі підстав для паніки немає. Більшість центрів масового розміщення та пунктів прийому в Польщі вже ліквідовані (залишилися лише два пункти — на вокзалах у Перемишлі та Любліні), і розгортати нові наперед уряд не планує, щоб не витрачати бюджетні кошти на малоймовірний сценарій. Проте прикордонники щотижня звітують уряду про динаміку на кордоні, щоб у разі погіршення ситуації оперативно активувати резервні плани.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що кількість українців із тимчасовим захистом Польщі зменшується. Кількість осіб скоротилась до 80 тисяч лише за вересень. Проте повʼязувати такий відтік громадян України не варто з виїздом із країни.

Також Новини.LIVE повідомляли, як можна зекономити на покупках у Польщі. Здача пустих пляшок в бутелькомат може стати таким варіантом. За 10 штук тари можна отримати від 5 до 10 злотих і використати знижку на покупки в супермаркеті.