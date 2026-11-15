Чоловік здає кауцію. Фото: Pexels

Здача порожньої тари у Польщі стала не лише важливою частиною екології, а й способом повернути частину витрачених на покупки коштів. Під час придбання напоїв покупці сплачують спеціальну заставу, яку згодом можна легко забрати назад у будь-якому великому супермаркеті.

Як працює система повернення пляшок, де шукати спеціальні автомати та які умови потрібно виконати, щоб отримати гроші, розповідають Новини.LIVE.

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Скільки платять за повернення пляшок у Польщі

У Польщі діє загальнонаціональна система застави за певні види упаковки для напоїв. Коли покупець придбаває товар із відповідною позначкою, на касі до вартості напою додають заставу. Після повернення порожньої тари цю суму можна отримати назад.

Розмір застави залежить від типу упаковки:

50 грошів (орієнтовно 5,5 гривень) — за пластикові пляшки об'ємом до 3 літрів;

50 грошів — за металеві банки об'ємом до 1 літра;

1 злотий (11,5 гривень) — за багаторазові скляні пляшки об'ємом до 1,5 літра.

За десять пластикових пляшок або металевих банок можна повернути 5 злотих. Якщо здати десять багаторазових скляних пляшок, сума становитиме 10 злотих.

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Застава повертається лише за упаковку, яка має спеціальне маркування системи. Не кожна пляшка чи банка автоматично підпадає під ці правила.

Де можна здати пляшки

Повернути тару можна у спеціальних автоматах — бутелькоматах. Вони стоять майже у кожному супермаркеті та магазинах. В окремих точках упаковку можуть приймати навіть працівники магазину.

Здавати пляшки можна не обов'язково в тому магазині, де купували напій. Чек для повернення застави також не потрібен. За правилами польської системи, великі магазини площею понад 200 квадратних метрів, які продають напої в упаковці із заставною позначкою, зобов'язані організувати її приймання. До системи можуть добровільно долучатися й менші торговельні точки.

Якою має бути пляшка, щоб автомат її прийняв

Перед поверненням тари варто перевірити кілька умов. Упаковка повинна:

мати позначку системи застави;

бути порожньою;

залишатися цілою, без значних пошкоджень;

не бути зім'ятою;

мати етикетку зі штрихкодом, який можна зчитати.

Пляшка з кауцією. Фото: Новини.LIVE

Пластикові пляшки не можна стискати перед здаванням. Автомат має розпізнати упаковку за маркуванням і штрихкодом. Після приймання тари автомат видає чек із сумою компенсації. Його можна використати під час покупок або звернутися до каси й отримати гроші.

Система дає змогу не лише повертати гроші за придбані напої, а й здавати упаковку на перероблення. Головне — перевіряти наявність заставної позначки та не викидати пляшки й банки, за які можна повернути кошти.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, за що можуть оштрафувати українців у Польщі. Однією з таких підстав може бути проїзд у громадському транспорті без квитка. У сусідній країні немає фіксованої суми штрафу для всіх міст.

Також Новини.LIVE повідомляли, на чому не варто економити у Польщі. Йдеться про опалення. Якщо прикрутити радіатори на батареях, це може обійтись в сотні злотих у платіжках.