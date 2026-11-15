Украинцам в Польше полезно знать: как сэкономить на покупках в супермаркетах
Сдача пустой тары в Польше стала не только важной частью экологии, но и способом вернуть часть средств, потраченных на покупки. При приобретении напитков покупатели вносят специальный залог, который впоследствии можно легко вернуть в любом крупном супермаркете.
Как работает система возврата бутылок, где искать специальные автоматы и какие условия нужно выполнить, чтобы получить деньги, рассказывают Новини.LIVE.
Сколько платят за возврат бутылок в Польше
В Польше действует общенациональная система залога за определенные виды упаковки для напитков. Когда покупатель приобретает товар с соответствующей пометкой, на кассе к стоимости напитка добавляют залог. После возврата пустой тары эту сумму можно получить обратно.
Размер залога зависит от типа упаковки:
- 50 грошей (примерно 5,5 гривен) — за пластиковые бутылки объемом до 3 литров;
- 50 грошей — за металлические банки объемом до 1 литра;
- 1 злотый (11,5 гривен) — за многоразовые стеклянные бутылки объемом до 1,5 литра.
За десять пластиковых бутылок или металлических банок можно вернуть 5 злотых. Если сдать десять многоразовых стеклянных бутылок, сумма составит 10 злотых.
Залог возвращается только за тару, имеющую специальную маркировку системы. Не каждая бутылка или банка автоматически подпадает под эти правила.
Где можно сдать бутылки
Вернуть тару можно в специальных автоматах — бутылокоматах. Они стоят почти в каждом супермаркете и магазине. В отдельных точках упаковку могут принимать даже сотрудники магазина.
Сдавать бутылки можно не обязательно в том магазине, где покупали напиток. Чек для возврата кауции также не требуется. Согласно правилам польской системы, крупные магазины площадью более 200 квадратных метров, которые продают напитки в таре с залоговой маркировкой, обязаны организовать ее прием. К системе могут добровольно присоединяться и более мелкие торговые точки.
Какой должна быть бутылка, чтобы автомат ее принял
Перед возвратом тары следует проверить несколько условий. Упаковка должна:
- иметь маркировку системы залога;
- быть пустой;
- оставаться целой, без значительных повреждений;
- не быть смятой;
- иметь этикетку со считываемым штрих-кодом.
Пластиковые бутылки нельзя сдавливать перед сдачей. Автомат должен распознать упаковку по маркировке и штрих-коду. После приема тары автомат выдает чек с суммой компенсации. Его можно использовать при покупках или обратиться к кассе и получить деньги.
Система позволяет не только возвращать деньги за купленные напитки, но и сдавать упаковку на переработку. Главное — проверять наличие залоговой отметки и не выбрасывать бутылки и банки, за которые можно вернуть деньги.
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