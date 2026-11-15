Мужчина вносит залог. Фото: Pexels

Сдача пустой тары в Польше стала не только важной частью экологии, но и способом вернуть часть средств, потраченных на покупки. При приобретении напитков покупатели вносят специальный залог, который впоследствии можно легко вернуть в любом крупном супермаркете.

Как работает система возврата бутылок, где искать специальные автоматы и какие условия нужно выполнить, чтобы получить деньги, рассказывают Новини.LIVE.

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Сколько платят за возврат бутылок в Польше

В Польше действует общенациональная система залога за определенные виды упаковки для напитков. Когда покупатель приобретает товар с соответствующей пометкой, на кассе к стоимости напитка добавляют залог. После возврата пустой тары эту сумму можно получить обратно.

Размер залога зависит от типа упаковки:

50 грошей (примерно 5,5 гривен) — за пластиковые бутылки объемом до 3 литров;

50 грошей — за металлические банки объемом до 1 литра;

1 злотый (11,5 гривен) — за многоразовые стеклянные бутылки объемом до 1,5 литра.

За десять пластиковых бутылок или металлических банок можно вернуть 5 злотых. Если сдать десять многоразовых стеклянных бутылок, сумма составит 10 злотых.

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Залог возвращается только за тару, имеющую специальную маркировку системы. Не каждая бутылка или банка автоматически подпадает под эти правила.

Где можно сдать бутылки

Вернуть тару можно в специальных автоматах — бутылокоматах. Они стоят почти в каждом супермаркете и магазине. В отдельных точках упаковку могут принимать даже сотрудники магазина.

Сдавать бутылки можно не обязательно в том магазине, где покупали напиток. Чек для возврата кауции также не требуется. Согласно правилам польской системы, крупные магазины площадью более 200 квадратных метров, которые продают напитки в таре с залоговой маркировкой, обязаны организовать ее прием. К системе могут добровольно присоединяться и более мелкие торговые точки.

Какой должна быть бутылка, чтобы автомат ее принял

Перед возвратом тары следует проверить несколько условий. Упаковка должна:

иметь маркировку системы залога;

быть пустой;

оставаться целой, без значительных повреждений;

не быть смятой;

иметь этикетку со считываемым штрих-кодом.

Бутылка с кауицей. Фото: Новини.LIVE

Пластиковые бутылки нельзя сдавливать перед сдачей. Автомат должен распознать упаковку по маркировке и штрих-коду. После приема тары автомат выдает чек с суммой компенсации. Его можно использовать при покупках или обратиться к кассе и получить деньги.

Система позволяет не только возвращать деньги за купленные напитки, но и сдавать упаковку на переработку. Главное — проверять наличие залоговой отметки и не выбрасывать бутылки и банки, за которые можно вернуть деньги.

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