Жінка без світла. Фото: Новини.LIVE

Українська енергосистема сьогодні опинилася в умовах жорсткого дисбалансу, а самим українцям доводиться шукати альтернативні джерела живлення. Справа в тому, що у нічні години країна змушена експортувати електроенергію за кордон, тоді як у вечірні піки споживачі стикаються з відключеннями світла. Така ситуація виникла не через комерційні інтереси, а фізичні закони роботи атомних та гідроелектростанцій.

Про це в етері Ранок.LIVE розповів заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

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Чому атомні електростанції не можуть змінювати потужність

Основу енергозабезпечення України наразі складають атомні електростанції (АЕС), від яких система повністю залежить у темний час доби. Атомна та сонячна генерація не здатні гнучко підлаштовуватися під графік життя споживачів.

За словами Закревського, українська енергосистема значною мірою залежить від атомної генерації особливо вночі. Атомні енергоблоки не можна просто вимикати або суттєво зменшувати їхню потужність залежно від того, скільки електроенергії споживають люди.

"Якщо він різко вимикається, коли втрачається зв'язок з споживачем, відбувається отруєння самого ядерного блоку. І потім потрібна декілька діб для того, щоб вимити оці напрацьовані синтезовані речовини, які не дають йому нормально потім працювати", — пояснив експерт.

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Тому атомна генерація має працювати відносно стабільно.

наприклад, енергоблок потужністю 1 ГВт не може просто перейти на виробництво 200 МВт уночі, коли споживання електроенергії падає. Надлишок потужності в такому разі потрібно спрямувати в інше місце або компенсувати іншими способами.

Чому вдень експорт електроенергії скорочується

Ситуація змінюється вдень, коли до енергосистеми додається сонячна генерація. За словами Закревського, встановлена потужність промислових сонячних електростанцій в Україні становить близько 6,3 ГВт, а домашніх СЕС — ще 2,4 ГВт.

Сумарна встановлена потужність сонячної генерації сягає приблизно 8,7 ГВт. У сонячні дні вона може істотно збільшувати виробництво електроенергії.

Проте сонячні електростанції залежать від погоди та часу доби. Вони не можуть повністю замінити генерацію, яка потрібна для балансування енергосистеми вранці та ввечері.

Як зазначає експерт, вдень експорт електроенергії майже припинився. Це пов'язано зі зміною балансу виробництва та споживання. Сонячна генерація збільшує обсяг електроенергії всередині країни, тоді як можливості швидко змінювати виробництво на АЕС залишаються обмеженими.

Чому українцям можуть вимикати світло вечорами

Зараз Україна економить воду у водосховищах ГЕС. Її планують активніше використовувати взимку, зокрема в грудні, коли енергосистема може зіткнутися з найбільшими труднощами. Це одна з причин вечірніх обмежень електропостачання

Увечері сонячна генерація вже не працює, споживання електроенергії зростає, а атомні блоки не можуть миттєво компенсувати цю різницю. Тож гідроресурс намагаються зберегти для складнішого періоду.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, які регіони можуть залишитись без опалення взимку взагалі. Під загрозою опинились прифронтові регіони. Щоденні російські обстріли можуть пошкодити системи теплопостачання, ускладнити ремонт і створити загрозу для комунальних бригад.

Також Новини.LIVE вже раніше повідомляли, що зимовий період може бути складним для енергосистеми. За словами експертів, головною проблемою залишаються російські атаки, через що споживачі можуть бути тривалий час без світла. Навіть швидкий ремонт може не допомогти у таких ситуаціях.